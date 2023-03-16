16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023
Военные коммунальщики готовятся к весеннему осмотру объектов в Челябинской области
16.03.2023
Челябинцы увидят «Лебединое озеро» с участием Нуреева и Фонтейн
16.03.2023
Челябинцы стали чаще посещать горнолыжки Перми, Сочи и Кузбасса
16.03.2023
В Челябинске с начала года демонтировали 83 нестационарных объекта
16.03.2023
В Челябинской области снизилось количество выявленных фальшивых купюр
Челябинцы стали чаще посещать горнолыжки Перми, Сочи и Кузбасса
03.03.2023
Южноуральцы стали в два раза чаще экономить с помощью кешбэка
21.02.2023
МТС увеличила скорость мобильного интернета в уральской Швейцарии
10.02.2023
Еще больше челябинцев смогут подключить домашний интернет от МТС и сэкономить
09.02.2023
Южноуральским школьникам помогут сделать первые шаги в NFT
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023