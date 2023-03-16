Челябинцы стали чаще посещать горнолыжки Перми, Сочи и Кузбасса

Южноуральцы стали в полтора раза чаще заниматься горнолыжным спортом, выбирая склоны Челябинской области, Башкирии, а также более удаленных регионов страны - Пермского края, Сочи и Кузбасса.

Об этом сообщили аналитики цифровой экосистемы МТС, которые проанализировали загородные поездки южноуральцев этой зимой с помощью собственной геоаналитической платформы GeoEffect.

«Как демонстрирует платформа МТС GeoEffect, анализирующая агрегированные обезличенные данные, привлекательность Челябинской области и особенно наших горнолыжных курортов ежегодно растет. При этом расширяется и география гостей, выбирающих для зимнего отдыха Уральские горы. Поэтому к сезону и наплыву отдыхающих мы готовим и свою инфраструктуру – расширяем емкость базовых станций в горнозаводской зоне с непростым ландшафтом, устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы отдыхающие всегда оставались на связи и имели возможность поделиться своими спортивными рекордами и красотой южноуральских пейзажей», - отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

В этом зимнем сезоне лидерство сохранила «Солнечная долина», где количество гостей по сравнению с прошлым годом выросло в полтора раза. Также возросла посещаемость горнолыжных комплексов «Евразия» (40%) и «Завьялиха» (35%). При этом, в текущем сезоне выросло количество туристов не только из соседних, но и удаленных регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Ханты-Мансийска. Сами южноуральцы стали чаще выбирать более удаленные направления для активного отдыха: пермский курорт «Губаха», кузбасский «Шерегеш» и сочинскую «Красную поляну».