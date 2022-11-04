Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику

День народного единства участники челябинской гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в Херсонской области решили отметить по-особенному. Они закупили мясо и овощи и вместе с жителями Геническа сварили борщ. В качестве большой кастрюли использовали полевую кухню. Местные жительницы заранее приготовили бульон. А задача нарезать ингредиенты к супу досталась главе военно-гражданской администрации Генического района Елене Терских.

- Главный секрет вкусного борща – это хорошие мысли и хорошее настроение. Если еда готовится с душой, то это сразу почувствует тот, кто ее ест, - поделилась Елена Терских.

Во все времена в России приготовление еды считалось одним из объединяющих семейных занятий. Будь то лепка пельменей, приготовление шашлыка, долмы или варка борща. «Народным» сваренный в Херсонской области борщ назвали потому, что в нем объединили рецептурные особенности приготовления супа у разных народов России.

Готовый борщ разлили по солдатским термосам и доставили на позиции солдатам российской армии.

"К празднику, к Дню народного единства, наварили настоящего борща на полевой кухне, отвезли мобилизованным ребятам на блокпост, вместе с ними поели, пообщались. Что может быть лучше, чем с ребятами, которые защищают свою страну, поесть борща, поговорить про жизнь, про службу, про то, как мы будем дальше здесь работать. Я считаю, праздник удался, всех с праздником, всех с Днём Народного единства", - поздравил депутат Законодательного собрания Челябинской области, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия», участник гуманитарной миссии партии в Херсонской области Денис Моисеев.

На одной из позиций, куда волонтеры привезли борщ, находились мобилизованные.