Челябинцы в нерабочие дни осени предпочитают перемещаться внутри региона

С 30-го октября текущего года из российских городов уехало в два раза больше жителей, чем в период нерабочих дней в марте 2020-го. Однако в этом году загородные поездки оказались популярнее путешествий на дальние расстояния.

К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик абонентов с помощью инструментов Big Data.

Среди челябинцев, которые решили покинуть город в октябре 2021 года, 79 процентов отправились в ближайшие населенные пункты в пределах своей области, и только 21 процент - в другие субъекты. Во время нерабочих дней прошлого года примерно столько же жителей Челябинской области путешествовало на дальние расстояния.

Наиболее популярными направлениями Челябинской области стали Копейск, поселки Западный и Красное поле.

Как отмечает пресс-служба МегаФона, количество перемещений жителей и гостей в южноуральском мегаполисе снизилось: если в обычные дни октября челябинец в среднем преодолевал 11 километр в день, то во второй половине прошлой недели этот показатель сократился на 27 процентов - до 8,4 километра в день.

Жители столицы Южного Урала, которые все же решили уехать в другие регионы, чаще остальных городов выбирали Екатеринбург, Москву и Курган. Эти направления предпочитает каждый второй абонент, покидающий область, а замыкают «пятерку» наиболее популярных населенных пунктов за пределами Челябинска Щучье (Курганская область) и Уфа. В число городов с наибольшей миграцией населения также вошли Екатеринбург, Москва, Калининград, Санкт-Петербург.

С первых дней октябрьского карантина фиксируется увеличение потребления мобильного интернет-трафика. Абоненты МегаФона в осенний период нерабочих дней 2021-го года потратили на 36 процентов гигабайт больше, чем в весенний 2020-го года. По мнению аналитиков МегаФона, этот тренд связан с цифровизацией бизнес-процессов, которая позволяет пользователям при необходимости работать, находясь на даче или в любой другой точке России.