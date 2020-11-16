Челябинцы жалуются на плохую уборку снега во дворах и наледь на тротуарах

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала, чтобы подчиненные взяли на контроль уборку и вывоз снега из дворов многоквартирных домов. Жители жалуются, что дворников в выходные практически не было, на тротуарах наледь.

Такое поручение глава Челябинска дала сегодня, 16 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации. Поводом стали многочисленные жалобы горожан. Как сообщили главы районов технику для уборки снега во дворах управляющие компании задействовать не стали. Обходились немногочисленными силами дворников.

«Люди жалуются, что управляющие компании несвоевременно убирают и вывозят снег во дворах, а также на скользкие тротуары. Сегодня будет заседание оперативного штаба, я прошу провести разъяснительную работу с управляющими компаниями. Не нужно копить снег во дворах, его нужно вовремя вывозить», - сказала Наталья Котова.

Добавим, сегодня на улицах Челябинска работает 113 единиц и 235 дорожных рабочих. Проводится подметание проезжей части и тротуаров, подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда, сбор, вывоз снега, мусора и грязи.



За минувшие сутки на полигон вывезено 511 тонн снега.