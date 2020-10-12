Челябинка обнаружила в глинистом сланце отпечаток уникального древнего растения

Вчера, 11 октября, в городе Коркино Челябинской области участница геолого-палеонтологической экскурсии «Мир триасового периода» обнаружила в глинистом сланце отпечаток уникального вида растения.

Как сообщил корреспонденту информационного агентства «Урал-пресс-информ» организатор экскурсии, руководитель проекта «Познавательные поездки» Алексей Синеглазов, отпечаток такого растения он видит впервые. Под каким названием оно известно науке, что оно из себя представляло, челябинским исследователям предстоит выяснить, обратившись к книжным определителям древних растений, к узким специалистам, коих в Челябинске нет.

Понятно одно, что это было травянистое растение с соцветием, жившее ориентировочно 220 миллионов лет назад (верхний триас).

Жители Челябинской области, коркинцы привыкли, что у них под боком многие годы добывали уголь – Коркинский угольный разрез самый глубокий в Евразии и второй по глубине в мире (глубина более 500 метров). Как правило, для людей уголь – это, в первую очередь, топливо. Но если посмотреть на него глазами детей, главных первооткрывателей и искателей, то каменный уголь и сопутствующие ему породы, ископаемые открывают нам следы древних цивилизаций.