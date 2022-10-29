Челябинка передала на теплые пояса для военных шесть килограммов шерсти

Жительница Челябинска Ольга Хайдарова передала ветклинике «Добрый хвост» на теплые пояса для военных собранную за девять лет шерсть своих собак.

Со своих питомцев - самоедской лайки Доры и ньюфаундленда Джина - женщина насобирала шесть килограммов шерсти.

Управляющая ветклиники Анастасия Маламуд съездила к хозяйке собак и забрала шерсть, которая будет передана волонтерам из объединения «ZOV Челябинск». Волонтеры изготовят теплые пояса и передадут в зону спецоперации.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», челябинский филиал ветклиники «Добрый хвост» совместно с челябинскими волонтерами объявил сбор собачьей шерсти. В преддверии зимы волонтеры собираются делать теплые пояса для военных, находящихся в зоне боевых действий.

Добрая акция продолжается. Сдать собачью шерсть можно по адресу: Челябинск, поселок Шершни, улице Ленина, 21а. Подробности по телефону 8 (919) 351 24 44.