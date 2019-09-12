Челябинск избавляется от одноразовых урн Елистратова?
Фото: 
Лев Владов / Инна Шемаева
Общество
Сегодня, 15:33
Автор: 
Инна Шемаева

В Советском районе Челябинска рядом с урнами, которые в народе прозвали «презервативы Елистратова» стали появляться стали современные мини-контейнеры для уличного мусора современного дизайна. Останутся ли уродливо висящие на металлических кольцах полиэтиленовые пакеты, неизвестно.

Новые современные урны выполнены в стиле минимализма и обшиты деревом. Они уже появились на нескольких улицах Советского района Челябинска. Рядом с ними установлены лавочки, которые выполнены точно в таком же стиле.

«Если честно, даже не верит! Никаких завитушек, каслинского литья, кружевов. Знаю, меня читают люди из разных городов. Кому-то может показаться странной моя радость по поводу новых МАФов. Но вы даже не представляете, насколько это большой шаг для Челябинска», - написал у себя на странице в социально сети челябинский урбанист Лев Владов.

В паре метров от новых урн красуются уродливо висящие мешки для сбора мусора. Избавится ли от них город? Пока неизвестно. В администрации Советского района сообщили, что идет благоустройство, после окончания которого глава готов прокомментировать установку новых урн и скамеек.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Челябинск
Владимир Елистратов
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