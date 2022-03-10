Челябинск нуждается в «охотниках за головами»

Челябинску срочно требуются «охотники за головами» - люди, которые избавят здания южноуральской столицы от малопривлекательных рисунков на стенах, а именно – мужских лиц с непропорционально большими лбами на стенах.

Головы на домах появляются в центре мегаполиса все чаще. Это как довольно мелкие изображения, так и весьма крупные. Причем некоторые нарисованные лица пугают прохожих, смотря на них сверху вниз (часть рисунков сделана довольно высоко от земли).

Поделиться

В частности, головы на стенах домов замечены в большом дворе на проспекте Ленина, неподалеку от площади Революции, – здесь можно увидеть и большелобые, крупные лица, и маленькое, тоже весьма несимпатичное личико; в арке двора гостиницы «Южный Урал» (со стороны улицы Советской) – здесь голова довольно маленькая и без огромного лба, зато нарисована на свежепокрашенной стене и очень портит внешний вид здания; на доме по улице Цвиллинга, если пройти чуть вверх от площади Революции.

Первый вывод: Челябинску нужны не только «охотники за головами», то есть борцы с последствиями вандализма, но и борцы с самими вандалами – создателями этих самых голов. Второй: вероятно, в столице Южного Урала завелся "художник", "творящий" в жанре автопортрета и без устали совершенствующий свое мастерство.