Челябинск отметит День единения народов России и Беларуси

В День единения народов России и Беларуси - этот праздник ежегодно отмечается второго апреля - челябинскую телебашню украсит торжественная иллюминация.

«Тематический сценарий архитектурно-художественной подсветки телебашни будет включен в этот знаменательный для двух стран день», - отметил директор филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Сергей Скрылов.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, торжественная иллюминация с флагами России и Беларуси, надписи «День союзного государства России и Белоруссии» и «День единения народов Беларуси и России» будут запущены на башне второго апреля в 20 часов 15 минут.

Отметим, второго апреля 1996 года президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Через год был подписан договор о союзе Беларуси и России. В декабре 1999 года - договор о создании Союзного государства и программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства.