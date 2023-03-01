Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»

В Челябинске завтра, второго марта, откроется особенная фотовыставка – под названием «Сила в любви».

В этот день посетители мультимедийного парка «Россия – моя история» увидят фотопортреты жен участников специальной военной операции, которые – вместе с сыновьями и дочерями – очень ждут своих любимых героев дома, живыми и здоровыми.

Автор фотопроекта Яна Брайт – организатор проекта «Жены героев» по УрФО, организатор группы помощи и поддержки женщин, чьи мужья находятся на передовой, по Челябинской области, дочь бывших военных, многодетная мама. Вместе с командой (фотографом, визажистом и парикмахером) Яна Брайт сделала фотопортреты супруг южноуральцев, в настоящее время находящихся в зоне СВО. Начало фотовыставке положил самарский фотопроект «Жены героев».

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин считает, что сила этой идеи равноценна «Бессмертному полку» - сила, что заключается в любви, буквально на глазах делает страну более мощной, более сплоченной.

«Недаром фотопроект уже представлен более чем в 50 регионах страны и получил высокую оценку лично от главы государства. На Первом канале на всю страну были показаны кадры, как президент России листает альбом. За каждым снимком – своя судьба, свои испытания, вера в счастливое будущее, гордость и преданность. Эти фотографии, строки из писем – символ того, что за каждым нашим бойцом стоит армия поддержки: семья и невероятно сильная, любящая женщина», – сказал Алексей Бетехтин.

Отметим, «Сила в любви» - это вторая часть проекта, реализуемого в Челябинской области. Первая фотовыставка - «Сила в правде» - прошла в Государственном Историческом музее Южного Урала осенью прошлого года. Фотограф Сергей Коляскин представил 50 фотографий, сделанных в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях.

«Поскольку проект задуман как триптих, его продолжит выставка «Сила в вере». Мы предполагаем, что это вновь будет фотоэкспозиция. Материал для нее будет отснят на Донбассе, на освобожденных территориях. Планируем старт выставки на Пасху, 16 апреля, или на дни Светлой Пасхальной недели, - рассказал секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма Игорь Шестаков. - В ближайшее время фотограф Сергей Коляскин должен отправиться на Донбасс, чтобы отснять материал».

Отец Игорь сообщил, что выставка «Сила в вере», скорее всего, пройдет в Государственном историческом музее или мультимедийном парке «Россия – моя история».

«И в дни празднования Пасхи мы будем совершать молебны о здравии наших воинов», - сказал священнослужитель.

Что касается «Силы в любви», то мультимедийная презентация этого фотопроекта состоится в парке «Россия – Моя история» второго марта в 14 часов, а в 16 часов выставка будет представлена в галерее «Открытый город» на Кировке.

В реализации проекта «Сила в любви» участвуют представители министерства культуры Челябинской области, Союз ветеранов спецназа ГРУ, Исторический музей Южного Урала, сообщество «Урал – фронту».

Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, кроме фотовыставки, в преддверии 8 Марта на экранах многофункциональных центров, в общественном транспорте, на билбордах и медиаэкранах Челябинска будут транслироваться видеоролики проекта «Жены героев» с фотопортретами жительниц Челябинской области, чьи мужья участвуют в СВО.