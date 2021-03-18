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Челябинск вместе со всей Россией в седьмой раз встретил «Крымскую Весну»

Челябинск сегодня, 18-го марта, вместе со всей Россией в седьмой раз встретил «Крымскую Весну».

Празднование очередной годовщины присоединения полуострова Крым к Российской Федерации состоялось в четверг на пешеходной части улицы Кирова. Фестиваль собрал сотни людей разных возрастов. Тому, что в 2014-м году свершилась историческая справедливость и Крым снова стал частью нашей великой Родины, дружно радовались и пожилые горожане, и люди среднего возраста, и молодежь.

«Крымская Весна» в столице Южного Урала открылась гимном Российской Федерации. Развевались флаги, люди пели и улыбались друг другу.

Выступления коллектива народного танца Уральского государственного университета физической культуры, ансамбля народного танца «Ах, Ванечка», солистки Светланы Сенченко челябинцы и гости из других территорий (на фестиваль приехали и жители Еманжелинского, Красноармейского районов) встретили с большим энтузиазмом. Несмотря на довольно холодный ветер и серое небо, настроение у южноуральцев было радужным.

Ведущий фестиваля напомнил о том, что 16-го марта на референдуме о статусе автономии почти 97 процентов проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав Российской Федерации. А 18-го марта стороны подписали договор, в соответствии с которым в России образовались два новых субъекта: республика Крым и город федерального значения Севастополь.

«Историческая справедливость свершилась – мы вновь стали одним народом великой страны» - эти слова ведущего, судя по одобрительным возгласам, нашли отклик в сердцах собравшихся.

Командир Исетского казачьего полка имени Ермака Тимофеевича Сергей Плеханов, который никак не мог пропустить «Крымскую весну» - эта дата важна для него, вспомнил о событиях 2014-го года, когда представители казачества встретились на полуострове и, объединившись, дружно защитили интересы РФ (в Крым тогда съехались терские, оренбургские, исетские, кубанские казаки – и не только).

«Настроение сегодня у меня прекрасное. Мы каждый год собираемся отметить эту дату. Приятно, что в Челябинске собралось так много людей», - отметил Сергей Плеханов.

В приподнятом настроении пребывал и заместитель руководителя челябинского регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Филипп Венедиктов.

«Новость о присоединении Крыма к России я встретил, находясь на Украине. Встретил с большой радостью и энтузиазмом. Мы все тогда поверили, что в скором времени и другие области Украины присоединятся к Российской Федерации, что вся вакханалия, которая начиналась в 2014-м году и продолжается до сих пор, прекратится на Украине еще тогда. Для нас «Крымская весна» - незаконченное событие, она стала для нас началом «Русской Весны»: мы являемся ее добровольцами - защитниками русского мира. Всего того, что олицетворяет добро», - сказал Филипп Венедиктов.

Защитник Новороссии признался, что его вдохновило участие в фестивале «Крымская Весна» молодежи.

«Мне нравится, что наша молодежь такая патриотичная, что с энтузиазмом встретила присоединение Крыма. Рад, что наша Россия становится все более великой, что к нам присоединяются территории, которые исторические всегда входили в ее состав», - поделился участник боевых действий на Донбассе.

«Крым наш» - с ярким, праздничным плакатом седьмую годовщину присоединения полуострова к России встретила команда Тракторозаводского районного совета депутатов Челябинска. Помощница депутата Владимира Шумакова Ольга Шилина рассказала, что «Крымскую весну» их коллектив встречает каждый год: «Мы очень рады, что появился такой праздник. Уже седьмой год празднуем. Хотим, чтобы он был традиционным – на долгие-долгие годы».