Челябинск вспоминает легендарного архитектора Евгения Александрова

Сегодня, четвертого февраля, - день рождения легендарного челябинского архитектора Евгения Александрова, по проектам которого были построены многие известные здания и памятники, формирующие архитектурный облик южноуральской столицы.

Как отмечают в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, эти объекты являются частью туристических маршрутов, мимо которых горожане ходят каждый день.

Дома Александрова украшают проспект Ленина, улицы Пушкина, Свободы, Советскую. Среди его работ - здание главного корпуса Южно-Уральского государственного университета, дом-квартал на площади Революции (Музей изобразительных искусств и управление ЮУЖД), дом с магазином «Уральские сувениры» на проспекте Ленина 44, дом Союза писателей на Советской, 67, 14-этажка с магазином «Школьник» (сейчас это «Золотое яблоко») на Сони Кривой.

Здание «Союзпечати» на улице Худякова Евгений Александров проектировал в соавторстве с архитекторами Юрием Даниловым и Павлом Куруновым, а совместно с архитектором Ольгой Щельниковой создавал архитектурные планировки микрорайонов на северо-западе Челябинска.

Евгений Александров спроектировал пристрой к Арбитражному суду на проспекте Ленина, 55-А (офисный центр «Бизнес-Урал») в соавторстве с нынешним главным архитектором Павлом Крутолаповым.

По проектам Александрова проведены реконструкции особняка Покровского на Труда, 98, здания филармонии, кинотеатра Пушкина, достроен шпиль ЮУрГУ.

«Евгений Викторович также сотрудничал со скульпторами и работал над знаковыми городскими памятниками. Памятник Ленину на площади Революции и Орлёнок на Алом поле — совместная работа со скульптором Львом Головницким. С Виталием Зайковым Александров работал над монументом «Сказ об Урале» на привокзальной площади. С Вардкесом Авакяном - над памятниками композиторам Михаилу Глинке и Сергею Прокофьеву», - вспоминают деятельность знаменитого челябинца сотрудники управления архитектуры.

Также Александров проектировал монументы и здания для Магнитогорска, Троицка, Коломны и других городов. К его проектам относятся станции московского и киевского метро, павильон Белорусской ССР на ВДНХ, монумент в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией.

«Мы благодарны за наследие, которое оставил нам архитектор Александров. К сожалению, в 2007-м году Евгения Викторовича не стало. Многие его проекты остались на бумаге, а какие-то были воплощены частично», - отмечают в управлении архитектуры Челябинска.