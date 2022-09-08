Челябинская библиотека имени Татьяничевой превращается в модельную

В Курчатовском районе Челябинска 30-го сентября откроют вторую по счету модульную библиотеку – №26 имени Татьяничевой. Ремонтные работы в храме знаний уже близки к завершению.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в настоящее время ведутся монтаж освещения, установка оборудования и мебели.

Обновленная библиотека по Комсомольскому проспекту, 41 будет полностью отвечать потребностям современных читателей, в том числе маломобильных граждан и челябинцев с ограниченными возможностями здоровья.

Особое внимание при разработке концепции уделено качественному изменению пространства библиотеки. Здесь появятся шесть больших залов (раньше их было только три). Появление RFID-технологий с QR-кодами для поиска книг, автоматических станций выдачи и возврата позволит увеличить скорость обслуживания посетителей.

Для посетителей открываются тематические и многофункциональные зоны: «Литературная гостиная» - для встреч с писателями и поэтами, «Арт-студия» - пространство для творчества и уютных занятий в клубах по интересам, «Книжная веранда» - для индивидуальных консультаций