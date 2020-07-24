Челябинская Кировка без эротики не может, или Стриптиз на социальной дистанции

Не успели на челябинской Кировке утихнуть страсти вокруг салона эротического массажа "Vip-Soblazn" , как к пользователям Инстаграм уже стучатся представители закрытого стрип-клуба для мужчин, гарантирующие потенциальным клиентам полную конфиденциальность.

Напомним, "Вип-Soblazn", официально позиционирующий себя как массажный салон, скрывал в своих стенах бордель. Этот факт выявила проведенная правоохранительными органами в июне прошлого года проверка.

В этом году на владельца салона - он принадлежит ИП Поликарпову Данилу Викторовичу - было заведено дело об административном правонарушении за работу в период действия ограничительных мер по коронавирусу. Полицейские зафиксировали сей факт 11-го апреля, однако Центральный районный суд посчитал, что нарушений нет. На решение райсуда была подана апелляция, и челябинский областной суд направил дело на новое рассмотрение. В середине мая оно состоялось - бизнесмена в результате оштрафовали на 35 тысяч рублей. "Vip-Soblazn" работает на пешеходной части Кировки в Челябинске несколько лет. Он располагается на втором этаже исторического здания (в доме №139). После того, как летом 2019-го года в ходе рейда полиции в стенах салона был обнаружен бордель, в отношении администратора заведения правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 241 УК РФ "Организация занятий проституцией".

Подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако, как показала новая проверка, проведенная спустя год, "Vip-Soblazn" продолжил работать даже во время режима ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Теперь жители Челябинска рассказывают, что к ним в друзья в Инстаграм "стучится" закрытый стрипклуб для мужчин, который располагается по адресу: улица Кирова, 82 (в этом же здании расположен популярный ресторан "Родня").

Гостям клуб сулит множество приятных вещей: люкс-апартаменты (с двуспальной кроватью, что наводит на определенные мысли - о том, что стриптиз может перерасти в нечто большее), комплимент каждому гостю (что именно это будет, не сообщается - простор для фантазии!), большой выбор красавиц и полную конфиденциальность.

В условиях распространения коронавируса хочется предложить стрипклубу дополнение к рекламе, которое организаторам этого специфического бизнеса, конечно, может показаться антирекламой: "Смотреть, но руками не трогать". Гостям заведения можно дать совет: "Соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим".