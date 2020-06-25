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Челябинская область досрочно выполнит поручение президента

Общество
Сегодня, 15:01
Автор: 
Олеся Денисова

Челябинская область в числе первых выполнит поручение президента России и введет в школах бесплатное питание для учащихся начальных классов.

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе обращения к депутатам Законодательного собрания 25 июня 2020 года.

Глава государства Владимир Путин поручил до 1 сентября 2023 года во всех школах страны обеспечить учащихся младших классов горячим питанием. Челябинская область будет готова бесплатно кормить школьников уже с  начал нового учебного года. 

«Важная часть поддержки семьи – это обеспечение здорового и доступного питания для детей в наших школах. Я принял решение, и мы уже обеспечили учеников младших классов свежим витаминизированным молоком. Это реальный вклад в здоровье маленьких южноуральцев и хороший импульс для развития молочного производства», - отметил Алексей Текслер.

На реализацию программы «Школьное молоко» были выделены необходимые средства из регионального бюджета. Как сообщили в минобрнауки региона, из 181 тысячи учеников начальных классов региона 168 тысяч ежедневно получали в школах по стакану бесплатного молока.

«Следующая задача – обеспечить всех учеников начальной школы бесплатным горячим питанием. К 1 сентября 2020 года мы это сделаем во всех школах, где есть техническая возможность», - заверил глава региона.

Алексей Текслер поручил профильным министрам и главам форсировать работу по организации бесплатного питания в начальной школе, проанализировать материально-технические условия организации школьного питания и качество питания.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Алексей Текслер
питание в школе
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