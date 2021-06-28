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Челябинская область наращивает темпы инфицирования ковидом, выйдя на уровень ноября и марта

В Челябинской области накануне лабораторно подтверждено 172 случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 7,5% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 160 случаев, был прирост – 7,4%). Такой показатель регистрировался в начале ноября 2020 года и в начале марта 2021 года. За весь период пандемии зарегистрировано 65 тысяч 899 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 106 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 115). С начала пандемии 60 тысяч 638 инфицированных коронавирусом пациента сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть пяти человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло семеро). Причина смерти пациентов - ковидная пневмония.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 993 жителя. Из них одна тысяча 775 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 218 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому две тысячи 226 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 165 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

 

Автор: Любовь Юрина
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В Челябинской области ковид продолжает отменять массовые мероприятия

23.06.2021 17:00

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

23.06.2021 16:51

Школьники бесплатно отдыхают на южноуральском курорте «Солнечная долина»

23.06.2021 16:24

"Царский подарок" приготовила к своему 100-летию Челябинская драма