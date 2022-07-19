Челябинская область пришла на помощь семьям Донбасса с детьми-инвалидами

Первый заместитель руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Олег Щегрикович и глава Еманжелинского городского поселения Дмитрий Гатов в рамках заключенных ранее соглашений продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Волновахи и Ясиноватой (Донецкая Народная республика).

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, на этот раз Дмитрий Гатов и Олег Щегрикович навестили семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Представители южноуральской делегации привезли им продукты, питания памперсы, средства личной гигиены и другие необходимые вещи. Как подчеркнул Олег Щегрикович, адресная помощь семьям с детьми с ОВЗ была организована по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Большое спасибо за памперсы губернатору Челябинской области – это очень, очень нам нужная вещь... И продуктовый набор, и канцелярия, ребенок рад, очень даже...», – говорит мама девочки-подростка, из-за своего заболевания вынужденной передвигаться в инвалидной коляске.

Как напомнили в пресс-службе областного правительства, в июне 2022 года делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером побывала в Донецкой Народной республике, тогда же было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области, администрацией города Ясиноватая и администрацией Волновахского района. Алексей Текслер заявил, что регион будет оказывать помощь в восстановлении и организации мирной жизни в ДНР.

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Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в июле Челябинская область пришла на помощь страдающему от обстрелов ВСУ монастырю на Донбассе.