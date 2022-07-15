Первый заместитель руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Олег Щегрикович и глава Еманжелинского городского поселения Дмитрий Гатов (уже был на Донбассе) пришли на помощь монастырю на Донбассе.

Челябинская область пришла на помощь страдающему от обстрелов ВСУ монастырю на Донбассе Поделиться

Они привезли в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, расположенный в селе Никольском в Донецкой Народной республике (находится всего в километре от украинских позиций – прим.), дизельный генератор, медикаменты и продукты питания, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе правительства Челябинской области.

В настоящее время при монастыре проживают около ста насельников старше 60-70 лет и беженцев, в том числе с детьми.

Монастырь находится под постоянными обстрелами войск ВСУ, которые уже причинили ему значительные разрушения. Южноуральцы передали гуманитарный груз, пообщались с настоятелем и обитателями монастыря. В сопровождении монахини Варвары гости обошли территорию обители, им показали основные здания и оценили причиненный ущерб, чтобы определиться с дальнейшей помощью. Отец Афонасий поблагодарил южноуральцев за помощь и поддержку и подчеркнул, что они стали первыми, кто доставил им столь необходимый и важный гуманитарный груз.

Возвращаясь обратно, Олег Щегрикович и Дмитрий Гатов забрали с собой несколько монахинь преклонного возраста, чтобы доставить их в безопасное место.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что в июне 2022 года делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером побывала в Донецкой народной республике. Тогда же было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области, администрацией города Ясиноватая и администрацией Волновахского района. Алексей Текслер заявил, что регион будет оказывать помощь в восстановлении и организации мирной жизни в ДНР.