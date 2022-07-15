15.07.2022
Упражнения для стоп
15.07.2022
В Челябинской области введен упрощенный порядок приобретения гражданства для прибывших из ДНР, ЛНР
15.07.2022
Автомобилистка из Челябинска сбила юного велосипедиста
15.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16, 17 и 18 июля
15.07.2022
Челябинцев зовут на Парижский полумарафон
15.07.2022
В Челябинской области «закрыли» членов ОПГ
Челябинская область пришла на помощь страдающему от обстрелов ВСУ монастырю на Донбассе
15.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Уралец» отправился на Украину
15.07.2022
В Челябинской области введен упрощенный порядок приобретения гражданства для прибывших из ДНР, ЛНР
15.07.2022
Эксперт: Из HIMARS на Украине стреляют военные США и Великобритании
14.07.2022
Металлурги Луганской народной республики поздравляют челябинских коллег
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
13.07.2022
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022