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  • +7 919- 403 -53 -05

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территории шести городов Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические услови
25.02.2022

В шести городах Челябинской области установятся НМУ до вечера понедельника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, 26 февраля, у православных первая в 2022 году родительская суббота – Вселенская мясопустн
25.02.2022

У православных 26 февраля - первая в 2022 году родительская суббота
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки выступают с совместным заявлением о п
25.02.2022

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» выступили с совместным заявлением
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26.02.2022

Челябинская область признана одной из лучших территорий промышленного туризма страны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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25.02.2022

Рыжее солнышко: лисенок-инвалид из Копейска по имени Ник ищет дом и ответственных хозяев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.02.2022

Наталья Котова проверила строящиеся в Челябинске детские сады
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.02.2022

Михаил Скоков поручил проверить все пункты приема металлолома в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.02.2022

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26.02.2022 14:05

Челябинская область признана одной из лучших территорий промышленного туризма страны

Челябинская область стала лауреатом премии Russian Travel Awards в номинации «Территория промышленного туризма».

Эксперты оценили большую работу, проведенную регионом по развитию и продвижению промышленного туризма в 2021-м году. С минимальным отрывом от победителя номинации - Кузбасса - Южный Урал занял второе место.

Как отмечает Ольга представитель Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова, первая всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства и вручается по итогам прошедшего года.

В номинации «Территория промышленного туризма» за победу боролись семь регионов-номинантов, но до финала дошли сильнейшие: кроме Южного Урала, это были Кемеровская и Свердловская области, занявшие первое и третье места соответственно.

В своем докладе на защите проекта директор департамента продвижения турпотенциала Агентства международного сотрудничества Челябинской области Елена Гусева обозначила основные направления работы в 2021-м году. Это взаимодействие с Агентством стратегических инициатив (внедрение «Методических рекомендаций по развитию промышленного туризма» на пяти пилотных предприятиях, участие в акселераторе по промтуризму) и проведение II Всероссийского форума по развитию промышленного туризма (27-28-е октября, Магнитогорск – Челябинск).

В этом году предстоит не менее масштабная работа. Так, в конце марта 2022-го года на Магнитогорском металлургическом комбинате (российский National Geographic осенью ушедшего года отдал ПАО «ММК» первое место в списке лучших объектов для промышленного туризма страны) откроется Центр профкомпетенций, который будет заниматься обучением гидов промышленного туризма. Это уникальный и передовой для России опыт.

Кроме того, продолжается привлечение новых предприятий к внедрению производственных экскурсий. Заинтересованность, в частности, выразил «УралАЗ», который готов - с профориентационными целями - проводить экскурсии по главному конвейеру и другим цехам завода для старшеклассников и студентов.

Промышленный туризм
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Про таких говорят – редкие дети. И редкость - в диагнозе. У семилетней Маруси синдром Корнелии де
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Евросоюз ввёл санкции против Президента РФ Владимира Путина в ответ на военную спецоперацию Росси
Ситуация на Украине
Ситуация на Украине
26.02.2022

ЕС ввёл санкции против Путина и оборонных предприятий России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территории шести городов Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические услови
25.02.2022

В шести городах Челябинской области установятся НМУ до вечера понедельника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, 26 февраля, у православных первая в 2022 году родительская суббота – Вселенская мясопустн
25.02.2022

У православных 26 февраля - первая в 2022 году родительская суббота
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки выступают с совместным заявлением о п
25.02.2022

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» выступили с совместным заявлением
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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E-mail:

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Телефоны:

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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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25.02.2022 21:42

В Челябинской епархии объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

25.02.2022 20:29

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25.02.2022 19:59

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25.02.2022 19:44

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В память о полковнике Гусакове южноуральские ветераны ФСБ взяли в руки кий

24.02.2022 11:28

За сутки заболело ковидом 3118 южноуральцев, умерло 24

24.02.2022 11:26

Из-за осложнения военной обстановки отменены ближайшие авиарейсы из Челябинска на юг России

24.02.2022 11:19

Украина переходит на военное положение

24.02.2022 10:57

В Челябинске бойцовский пес пьяной хозяйки напугал горожан, на женщину написали заявление

24.02.2022 10:54

Минобороны РФ: Россия не наносит удары по городам Украины

24.02.2022 10:52

Подросток, пострадавший при взрыве газового баллона в Сатке, перевезен в Челябинск

24.02.2022 10:25

В 2021 году ММК инвестировал в экологию свыше 17 миллиардов рублей

24.02.2022 10:01

Байден пообещал решительно ответить на ввод российских войск на Донбасс

24.02.2022 09:24

Прокурор Еткульского района выехал на место гибели 11-летней девочки

24.02.2022 08:27

Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе