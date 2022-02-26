Челябинская область признана одной из лучших территорий промышленного туризма страны

Челябинская область стала лауреатом премии Russian Travel Awards в номинации «Территория промышленного туризма».

Эксперты оценили большую работу, проведенную регионом по развитию и продвижению промышленного туризма в 2021-м году. С минимальным отрывом от победителя номинации - Кузбасса - Южный Урал занял второе место.

Как отмечает Ольга представитель Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова, первая всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства и вручается по итогам прошедшего года.

В номинации «Территория промышленного туризма» за победу боролись семь регионов-номинантов, но до финала дошли сильнейшие: кроме Южного Урала, это были Кемеровская и Свердловская области, занявшие первое и третье места соответственно.

В своем докладе на защите проекта директор департамента продвижения турпотенциала Агентства международного сотрудничества Челябинской области Елена Гусева обозначила основные направления работы в 2021-м году. Это взаимодействие с Агентством стратегических инициатив (внедрение «Методических рекомендаций по развитию промышленного туризма» на пяти пилотных предприятиях, участие в акселераторе по промтуризму) и проведение II Всероссийского форума по развитию промышленного туризма (27-28-е октября, Магнитогорск – Челябинск).

В этом году предстоит не менее масштабная работа. Так, в конце марта 2022-го года на Магнитогорском металлургическом комбинате (российский National Geographic осенью ушедшего года отдал ПАО «ММК» первое место в списке лучших объектов для промышленного туризма страны) откроется Центр профкомпетенций, который будет заниматься обучением гидов промышленного туризма. Это уникальный и передовой для России опыт.

Кроме того, продолжается привлечение новых предприятий к внедрению производственных экскурсий. Заинтересованность, в частности, выразил «УралАЗ», который готов - с профориентационными целями - проводить экскурсии по главному конвейеру и другим цехам завода для старшеклассников и студентов.