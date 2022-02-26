26.02.2022
Челябинская область признана одной из лучших территорий промышленного туризма страны
26.02.2022
Военные следователи Челябинского гарнизона раскрыли лицеистам «тайны» профессии
25.02.2022
Рыжее солнышко: лисенок-инвалид из Копейска по имени Ник ищет дом и ответственных хозяев
25.02.2022
Наталья Котова проверила строящиеся в Челябинске детские сады
25.02.2022
Михаил Скоков поручил проверить все пункты приема металлолома в Челябинской области
25.02.2022
В Челябинской епархии объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Челябинская область признана одной из лучших территорий промышленного туризма страны
17.10.2018
ММК открыт для промышленного туризма
02.04.2018
ММК открыт для туристов
08.07.2016
О развитии промышленного туризма в Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022