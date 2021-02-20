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Челябинская область разрабатывает концепцию развития туризма

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера региональное правительство совместно с муниципалитетами, экспертным и деловым сообществом прорабатывает концепцию развития туризма.

О том, какие она содержит приоритеты, шла речь в ходе экспертно-аналитической сессии вчера, 19-го февраля.

Как отмечает пресс-служба минэкономразвития области, Южный Урал входит в ТОП-20 Национального туристического рейтинга-2020, занимая 16-ю позицию и значительно опережая отдельные регионы, уже ставшие сильными брендами в этой сфере. При этом туристские ресурсы Челябинской области требуют значительного улучшения и обновления.

В сфере туризма региона действует 1200 субъектов предпринимательства. Общее количество занятых граждан – 17 тысяч человек. За 2019-й год (последние доступные сведения) объем гостиничных и туристских услуг, реализованных населению, составил 11,8 миллиарда рублей, а инвестиции в основной капитал туриндустрии – превысили пять миллиардов.

«Инвестиции идут, спрос есть. Южный Урал обладает мощным рекреационным и туристическим потенциалом и имеет все возможности, чтобы превратить туризм в полноценную доходную отрасль региональной экономики», - отметил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Он подчеркнул также, что любой туристический проект – это не только природа и достопримечательности.

«Это современная транспортная логистика, гостиницы, рестораны, кафе, места отдыха, парки, индустрия развлечений. Это новые рабочие места и широкий простор для малого и среднего бизнеса. И социальный эффект здесь очень важен. Обустроенные туристские территории – это комфортные условия для жизни и отдыха самих южноуральцев, залог успешного развития территорий, современная среда, востребованная молодым поколением», - сказал Егор Ковальчук.

В процессе разработки концепции развития внутреннего и въездного туризма в Челябинской области обследованы туристские территории муниципальных образований, проведены рабочие встречи с представителями туриндустрии и местных администраций, с экспертами и представителями федеральных органов исполнительной власти.

Важной частью этой работы стало участие южноуральской команды во Всероссийском конкурсе туристско-рекреационных кластеров АСИ, в ходе чего получена методологическая поддержка в вопросах кластерного развития и экотуризма.

Впоследствии семь резидентов кластера «Горный Урал» стали получателями грантов Ростуризма на общую сумму 15,7 миллиона рублей.

«Наиболее значимыми (фактически и потенциально) для региона являются экологический, рекреационный (на берегах озер), горнолыжный, санаторно-курортный и культурно-познавательный виды туризма. Именно по этим направлениям (наиболее массовым), на данном этапе, сформированы приоритеты концепции развития туризма в регионе. Важную роль играет также промышленный туризм, в целях развития которого заключено соглашение с АСИ, ведется проработка экскурсионных площадок», – рассказал заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко.

Сейчас перед регионом стоит задача определить наиболее перспективные точки роста, выделить инвестиционные проекты и территории развития с самым высоким потенциалом, где меры господдержки принесут масштабные и значимые эффекты, и сформировать инвестиционные площадки.

Готовность активно участвовать в этой работе подтверждают и многие муниципалитеты. Так, на территории Троицка – «духовной столицы Южного Урала» – в ближайшей перспективе создадут визит-центр и Центр развития туризма, планируют продолжать реконструкцию исторической части города, ведется активный поиск инвесторов.

Сатка – точка пересечения классического музейного, урбанистического, промышленного и экотуризма – делает акцент на благоустройстве городской среды, событийных мероприятиях и позиционировании себя на различных всероссийских и международных площадках, а также грантовой поддержке проектов. Об этом в ходе сессии рассказали главы муниципалитетов Александр Виноградов и Александр Глазков.

Также на мероприятии состоялись презентация обновленного туристического портала Челябинской области – современного, яркого и очень удобного для пользователей; прошло награждение участников проекта «Юраль», которые набрали более 30 локаций, и показ художественно-документального фильма «Легенды Южного Урала», снятого режиссером Александром Тютрюмовым.

Фильм рассказывает о заповедных территориях Челябинской области: национальных парках «Таганай», «Зюраткуль» и «Зигальга», Ильменском заповеднике и легендах, которые с ними связаны.