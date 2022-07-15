Челябинская область успешно завершила весеннюю призывную кампанию

Челябинская область сегодня, 15-го июля, официально завершает весеннюю призывную кампанию 2022 года, с задачами которой регион справился на отлично.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Челябинской области подполковник Сергей Варламов, государственное задание выполнено на сто процентов – на армейскую службу, как и было запланировано, отправлено около трех тысяч 200 южноуральцев.

По словам Сергея Варламова, Челябинская область показала высокий уровень организации весеннего призыва. Последние отправки команд состоялись восьмого июля.

Большая часть южноуральских ребят отправилась отдавать долг Родине в частях и соединениях Центрального, Восточного и Западного военных округов, были отправки и в Южный округ. Также в эту кампанию Челябинская область отправляла призывников на Северный, Тихоокеанский и Балтийский флот.