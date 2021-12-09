Челябинская область увеличивает темпы газификации и догазификации

Челябинская область в 2021 году существенно увеличила объемы финансирования программы газификации, активно включилась в программу догазификации и расширила круг получателей финансовой помощи на приобретение газового оборудования.

«Мы значительно увеличили финансирования программы газификации в регионе – до 1,5 миллиарда рублей. В этом году у нас факт 830 миллионов рублей, то есть значительно, больше чем на 25 процентов увеличили объем», - рассказал в ходе прямой линии губернатор Алексей Текслер. Глава региона уточнил, что эти цифры только по газификации населенных пунктов, где нет газа, и не учитывают программу догазификации тех поселков, где газ подведен.

Жительница деревни Селяева (Аргаяшский район) Назира Шайхитдинова обратилась к губернатору за помощью в газификации их деревни. «Началось все в 2009 году, когда с населения было собрано по 10 тысяч рублей на проектно-сметную документацию. Этих средств не хватило, помогли районная и местная власти. На данном этапе вся документация полностью готова. Вопрос: когда к нам придет газ?», - поинтересовалась жительница деревни.

Алексей Текслер рассказал, что – магистральный газопровод и газоснабжение жилых домов деревни Селяева предусмотрены в этом году. Необходимое финансирование на 2022 году - 27 миллионов рублей. Средства на эти цели уже предусмотрены. «Так что эти работы будут сделаны, завершены», - заверил губернатор и попросил главу района взять на контроль эту ситуацию.

Много обращений поступило и по программе газификации. Многодетная семья из Южноуральского городского округа попросила у губернатора помощи. «Подали заявку по программе догазификации, нам выдали техусловия и договор, в котором указан срок подключения – май 2023 года. Частная газовая труба проходит вдоль нашего забора, пропускная способность позволяет подключиться к ней. Но собственник газопровода не дал согласия ГРО на подключение к трубе нашего дома. По новым правилам собственник не вправе препятствовать к подключению», - поделились своей проблему жители.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что сегодня в рамках недискриминационного доступа, если позволяет мощность, ГРО просто обязано обеспечить подключение. «Частные газопроводы, если мощность позволяет, тоже обязаны обеспечить подключение к газопроводу для доставки газа в домохозяйство. У нас в любом случае достаточно обширная программа газификации в регионе», - прокомментировал губернатор.

Глава Южноуральского городского округа Ярослав Куленко пояснил, что на сегодня действительно существует проблема газификации на улице Радонежской в поселке Плановом – подключиться к частному газопроводу не получается. «Мы пошли несколько по иному пути. В прошлом году разработали проектно-сметную документацию на газификацию всего поселка Планового. На сегодняшний день уже передали ее в “Газпром газораспределение”», - рассказал глава. По его словам, первоначально планировалось сдать объект в 2023 году. Властям удалось договориться с «Газпромом» и перенести сроки на 2022 год. Этот газопровод будет построен первую очередь. К нему будет подключено 94 частных домовладения, в том числе и дом №14 по Радонежской, жительница которого звонила губернатору.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию в апреле 2021 года, обозначил приоритетную важность бесплатной газификации домов, расположенных в непосредственной близости от внутрипоселковых газопроводов.

Программа догазификации предусматривает подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. В АО «Челябинскгоргаз» уточнили, в Челябинской области под программу попали почти 70 тысяч участков и список пополняется.

А заявитель за свой счет проводит работы по проектированию и строительству газопровода в границах земельного участка и приобретает газопотребляющее и измерительное оборудования.

По инициативе в Челябинской области Алексея Текслера с первого июля 2021 года в регионе введена дополнительная мера социальной поддержки в связи с покупкой и установкой внутридомового газового оборудования.

«Мы нашей программой, программой догазификации президентской доводим газ до домохозяйств, но внутридомовое газовое оборудование очень дорогое. Мы приняли решение, и в этом году с первого июля в дополнение к тем категориям, что у нас были, это в основном ветераны Великой Отечественной войны, приравненные к ним категории, ввели дополнительные категории – это многодетные семьи, семьи с детьми, семьи с детьми-инвалидами, одиноко проживающие пенсионеры», - пояснил Алексей Текслер.

Как сообщили в министерстве социальных отношений области, выплата положена семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека, а также одиноко проживающим пенсионерам.

Новая мера соцподдержки компенсирует затраты на покупку газового оборудования и его установку в размере фактической стоимости затрат, но не более 60 тысяч рублей.

Алексей Текслер рассказал, что в следующем году категорию льготников планируется расширить. «Мы приняли решение со следующего года увеличить эту категорию, во-первых, если в семье проживает инвалид, это всегда достаточно непросто, поэтому вот эта мера поддержки по приобретение внутридомового газового оборудования. И для того, чтобы увеличить газификацию, мы такое решение примем», - уточнил губернатор.

Также рассматривается решение по поддержке лиц пожилого возраста, которые проживают совместно.

Как уточнили в министерстве строительства и инфраструктуры области, потенциал догазификации Челябинской области составляет 90 тысяч 277 домовладений. Планом-графиком предусмотрена догазификация 87 тысяч 862 домовладений в 475 населенных пунктах. В настоящее время южноуральцы подали более 19 тысяч заявок на догазификацию.

Алексей Текслер также поручил министерству строительства и инфраструктуры области создать максимально удобную программу, упрощающую поиск на сайте информации по срокам газификации каждого населенного пункта. «Сделайте нормальную программу, где каждый житель мог бы найти свою деревню, тем более жители же знают, что работа ведется», - распорядился губернатор. Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минстроя, материалы по газификации можно найти в разделе «Топливо и газоснабжение». Кроме того, на сайте размещена и программа догазификации с пообъектным планом