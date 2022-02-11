Челябинская область задает ESG-тренд в сфере промышленной реновации

Торгово-промышленная палата России инициировала федеральный проект промышленной реновации устаревших предприятий. Решать проблему старых промышленных площадок ТПП предложила с помощью инвестиций в использование, адаптацию, переоборудование, демонтаж имеющихся территорий или объектов производственной инфраструктуры. При поддержке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты развитие ESG-стратегии поддержала Челябинская область. Первые промышленные площадки для будущей реновации предполагается создать в Магнитогорске.

Глава ТПП РФ Сергей Катырин анонсировал активную работу по формированию системы, которая позволит при поддержке территориальных торгово-промышленных палат реализовывать рентабельные проекты по реновации устаревших предприятий во многих регионах.

По его данным, в России насчитывается около 18 тысяч крупных промышленных предприятий, которые в основном были построены и введены в эксплуатацию 50-80 лет назад. К ним стоит добавить значительное число средних и малых промпредприятий самого разного профиля, многие из которых уже «морально и физически устарели».

«Иными словами, существует значительный промышленный сектор, который нуждается в срочной реновации и трансформации. Анализ показывает, что часть предприятий перепрофилирована, многие их объекты не соответствуют профилю деятельности и не эксплуатируются. Большая часть основных фондов предприятий имеет предельный процент износа и выведена из оборота. В абсолютных показателях - это сотни миллионов квадратных метров», – пояснил Сергей Катырин.

Выхода из сложившейся ситуации не видят как сами руководители предприятий, так и местные власти. С одной стороны, модернизация, демонтаж и утилизация промышленных объектов, как правило, связаны со значительными финансовыми затратами. С другой – такие предприятия чаще всего представляют собой «очаги бедствия» в градостроительном и социальном плане, поскольку располагаются в пределах городской застройки. Но власти не имеют рычагов воздействия на собственников предприятий, и решение очевидной проблемы откладывается годами.

Предложенный проект реновации устаревших предприятий идет в русле тренда на развитие ESG-факторов в российском бизнесе. Он предполагает проведение комплексной реновации на основе специализированных инвестиционных проектов.

«Этот формат освободит компании от многих расходов и рисков. Особенности проектов – их реализация ведется на площадках промышленного, производственного и иного назначения с неэффективными, нефункционирующими и опасными зданиями, но с потенциалом развития путем реновации. Инвестиции вкладываются в использование, адаптацию, переоборудование, демонтаж имеющихся территорий или объектов производственной инфраструктуры», – пояснил глава ТПП РФ.

Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской ТПП, важной составляющей проектов является создание заводов по рециклингу практически всех промышленно-строительных отходов в ходе реновации устаревших предприятий. Созданная экономическая и технологическая модель позволит перерабатывать и в дальнейшем вторично использовать ресурсы, возникающие при демонтаже объектов на промплощадках.

«Это ключевой экологический элемент проектов, выводящий их участников на высокий уровень ESG-стратегии», – подчеркнул Сергей Катырин.

В прошлом году при поддержке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты в работу по проекту промышленной реновации устаревших предприятий активно включилась Челябинская область. Для его реализации она рекомендовала площадку, расположенную на базе «ММК-Метиз».

Накануне в Челябинске президент ЮУТПП Федор Дегтярев встретился с руководителем ESG-проекта промышленной реновации «Браунфилд» , председателем совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, членом правления ТПП РФ Владимиром Гамзой. На рабочей встрече также присутствовали вице-президент ЮУТПП Владимир Ковыляев, генеральный директор ООО «АлександрГРАДЪ БраунФилд» Александр Ситников, руководитель инвестиционных проектов по УрФО ООО «АлександрГРАДЪ БраунФилд» Андрей Ерофеев и директор по развитию ООО «АлександрГРАДЪ БраунФилд» Антон Кирьянов.

Гости обсудили с руководством ЮУТПП вопросы реализации проекта, а затем отправились в Магнитогорск. С площадкой, рекомендованной под будущую промреновацию, их познакомит заместитель генерального директора ПАО «ММК» Сергей Ушаков.