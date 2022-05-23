Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки

Государственное водохозяйственное учреждение «Центррегионводхоз» рекомендовало снизить уровень нагрузки на плотину Шершнёвского водохранилища в Челябинске. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос представителя рабочей группы по вопросам охраны окружающей среды при администрации Челябинска Надежды Вертяховской. Информацию о состоянии гидроузла общественники запросили после того, как стало известно о планах челябинской мэрии расширить улицу Худякова. По мнению активистов, увеличение трафика на этом участке и соответственно транспортной нагрузки могут привести к повреждению плотины, состояние которой ещё в 1994 году оценивалось как «предаварийное».

«По результатам комплексного обследования гидротехнических сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет (Шершневский гидроузел) для дальнейшей безопасной эксплуатации подготовлен комплексный план восстановления ГТС. В материалах комплексного обследования рекомендуется: снижение уровней вибраций и динамических напряжений. Для транспорта наиболее эффективным средством изменения динамических нагрузок от него является введение ограничений по нагрузке на ось и на скорость, а также на минимальную дистанцию между экипажами», – говорится в ответе челябинского филиала «Центррегионводхоза».

В документе также сообщается, что специалистам «Центррегионводхоз» неизвестно о каких-либо согласованиях мэрией Челябинска возможности увеличить динамическую нагрузку на плотину.

При этом в 2017 году, как утверждается в письме, был произведён капитальный ремонт водопроводящего тракта Шершнёвского гидроузла. В данный момент (с 2021 по 2022 год) идёт второй этап ремонтных работ, после чего в течение этого года эксперты намерены провести комплексное обследование гидросооружения.

Между тем проект расширения улицы Худякова, предполагающий увеличение нагрузки на гидроузел, уже направлен на госэкспертизу.

Обеспокоенность техническим состоянием плотины ранее высказал эксперт в области транспорта и логистики Яков Гуревич. По его словам, 20 лет назад плотина признавалась аварийной, движение по ней в две полосы не допускалось, скорость была ограничена 40 км/час. В 2012-2013 годах при расширении улицы Худякова дорогу на плотине расширили до четырёх полос, а скоростные ограничения сняли.

В связи с этим общественники задают вполне резонный вопрос: имелись ли у властей разрешения на это или нет? Скорее всего, подобного разрешения нет у мэрии и сейчас, что в будущем может обернуться серьёзными проблемами. Во-первых, не сложно представить, что произойдёт с возросшим автомобильным трафиком на Худякова, если плотину закроют на реконструкцию. Во-вторых, игнорирование рекомендаций специалистов по снижению динамической нагрузки на гидроузел может обернуться техногенными авариями.

Напомним, что на прошлой неделе независимые эксперты и депутаты обсудили кризисную ситуацию в дорожно-транспортной сфере Челябинска, в том числе проект по расширению улицы Худякова. Приглашенные специалисты пришли к единому мнению, что очередное «закатывание в асфальт» не решит проблему пробок на данном участке.