Челябинская страховая компания уволит почти 800 человек

В Челябинске будут уволены 787 сотрудников ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».

Предстоящие увольнения связаны с ликвидацией страховой компании. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в информационно-аналитическом отделе центра занятости населения Челябинска.

Отметим, «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» - единственная организация в областном центре, которая на этой неделе сообщила в службу занятости о массовом увольнении сотрудников.

«Срок увольнения – 18-е марта 2022-го года. Предположительно, 787 уволенных работников обратятся в службу занятости», - отметили в ЦЗН Челябинска.