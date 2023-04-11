Челябинская телебашня «запустит» ракету в честь Дня космонавтики

В Челябинске завтра, 12 апреля, всех причастных поздравят с Днем космонавтики и включат тематическую архитектурно-художественную подсветку на телебашне.

Напомним, в этот день в 1961 году в открытый космос был впервые выведен корабль-спутник с человеком на борту. Пилотом корабля являлся летчик-космонавт Юрий Гагарин, ставший одним из самых известных людей ХХ века и символом покорения космоса.

«Телевещание неразрывно связано с космосом: спутниковые технологии - важное звено в системе распространения телесигнала, - рассказал главный инженер филиала РТРС «Челябинского ОРТПЦ» Вячеслав Качалов. - РТРС - один из основных гражданских потребителей спутникового ресурса. Двадцать цифровых эфирных телеканалов доставляются в регионы с помощью наземной инфраструктуры РТРС и спутников».

Отметим, праздничная подсветка с обратным отчетом, ракетой и портретом Юрия Гагарина будет включена на телебашне 12 апреля в 20 часов 45 минут.