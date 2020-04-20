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Челябинские автобусы ездят по городу с песнями Победы

Общество
Сегодня, 18:24

Челябинские низкопольные ЛиАЗы, прибывшие в столицу Южного Урала осенью прошлого года, начали транслировать военные песни. До первого мая будет настроено оборудование и на новеньких МАЗах.

Проект "Песни Победы" предприятие "Общественный городской транспорт" реализует по случаю приближающегося 75-летия Победы. Теперь во время поездок в городских автобусах челябинцы смогут наслаждаться песнями о Великой Отечественной войне.

«Впереди самый главный праздник для нашего народа, и мы хотели создать особую атмосферу, напомнить жителям о подвиге тех, кто подарил нам мирную жизнь", - рассказал директор ООО "Общественный городской транспорт" Дмитрий Холод.

 

 

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