Челябинские автобусы ездят по городу с песнями Победы

Челябинские низкопольные ЛиАЗы, прибывшие в столицу Южного Урала осенью прошлого года, начали транслировать военные песни. До первого мая будет настроено оборудование и на новеньких МАЗах.

Проект "Песни Победы" предприятие "Общественный городской транспорт" реализует по случаю приближающегося 75-летия Победы. Теперь во время поездок в городских автобусах челябинцы смогут наслаждаться песнями о Великой Отечественной войне.

«Впереди самый главный праздник для нашего народа, и мы хотели создать особую атмосферу, напомнить жителям о подвиге тех, кто подарил нам мирную жизнь", - рассказал директор ООО "Общественный городской транспорт" Дмитрий Холод.