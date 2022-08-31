31.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)
31.08.2022
Челябинские автобусы и троллейбусы временно изменят маршруты движения
31.08.2022
В Еткуле «обкатали» проект для подростков «Территория закона»
31.08.2022
Молодежный театр приготовил челябинцам сюрпризы ко Дню знаний
31.08.2022
Юных челябинцев приглашают поучаствовать в конкурсе рисунка «Герои России и Донбасса»
31.08.2022
Алексей Текслер провел рабочую встречу с главным росгвардейцем Урала
Челябинские автобусы и троллейбусы временно изменят маршруты движения
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022