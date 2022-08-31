Челябинские автобусы и троллейбусы временно изменят маршруты движения

Челябинский городской транспорт временно изменит маршруты из-за ремонта теплотрассы.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», с 21-го часа второго сентября до шести утра пятого сентября будет прекращено движение транспорта на пересечении улицы 3-го Интернационала с проспектом Ленина.

Автобусы № 1, 2, 4 в указанный период будут следовать в объезд закрытого участка по улицам: проспект Ленина – Артиллерийская – Первой Пятилетки – Труда – Российская – проспект Ленина, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Троллейбусы будут ходить следующим образом: №10 - Солнечный берег – Гагарина – Копейское шоссе – ЧКПЗ; №16 - АМЗ – площадь Революции – Свободы – железнодорожный вокзал; №19 - ЧТЗ – Первоозерный – ТЭЦ №3; №19 - ЧТЗ – ЖБИ; №26 - Молдавская – Чичерина – проспект Ленина - Свободы – ж/д вокзал.