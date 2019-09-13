Челябинские автобусы начинают ездить по выделенным полосам

В Челябинске общественный транспорт начинает ездить по выделенным полосам. В ближайшие дни специальные полосы для автобусов появятся на участках улиц Северокрымская, Энгельса и Труда. Уже сегодня, 13-го сентября, дорожные службы начнут наносить предварительную разметку.

Решение оборудовать спецполосы для общественного транспорта приняла челябинская администрация, согласовав свою инициативу с городской ГИБДД.

Как отмечают в мэрии, появление таких полос сделает автобусы более доступным и популярным среди горожан видом транспорта, а также будет способствовать снижению числа дорожных аварий с участием гигантов на колесах и, соответственно, повышению безопасности пассажирских перевозок.

«С выделенными полосами время поездки на общественном транспорте становится предсказуемым и короткими, что повышает его привлекательность. Выделенные полосы позволяют быстро перевезти большое количество горожан из одной точки города в другую, не отставая от расписания», - подчеркнули в городской администрации.

Дорожное движение по специальным полосам планируется контролировать с помощью комплексов фото-видеофиксации. Это позволит не эффективно осуществлять контроль в сфере пассажирских перевозок, но и бороться с нелегальными перевозчиками.