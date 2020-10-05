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Челябинские художники в сквере на Елькина воспели труд врачей и учителей

Общество
Сегодня, 13:39
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Автор: 
Евгения Александрова

В сквере на пересечении улиц Елькина и Тимирязева в Челябинске художники местной федерации хип-хоп культуры воспели труд врачей и учителей, создав тематические граффити.

Изображения представителей двух важнейших профессий украсили благоустроенное в прошлом году общественное пространство Советского района, где были приведены в порядок покрытие пешеходных дорожек и газон, а также установлены новые скамейки и урны, по заказу областной федерации профсоюзов, реализующей проект «Важен труд каждого».

Интересно, что граффити были завершены как раз к пятому октября, когда отмечаются сразу два профессиональных праздника: День учителя и международный День врача.

Как отметил председатель федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов, пандемия показала, насколько важна профессия медиков, оказавшихся на передовой. В непростых условиях, подчеркнул он, оказалась сегодня и сфера образования, и другие отрасли, поэтому профсоюзы посчитали, что людей труда необходимо всячески поддерживать – так и родился проект «Важен труд каждого».

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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