Челябинские кардиохирурги успешно заменили пациенту половину сердца

В федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Челябинска впервые проведена уникальная операция по репротезированию аортального и митрального клапанов сердца, а также фиброзного треугольника (каркаса). За одно хирургическое вмешательство пациенту, жителю города Оренбурга, выполнили сразу три манипуляции, фактически заменив полсердца.

Как сообщили в пресс-службе челябинского кардиоцентра, состояние пациента сейчас прекрасное, обновленное сердце функционирует отлично — об этом говорят контрольные исследования, проведенные на днях. Остановить развитие болезни удалось с помощью рискованной и сложнейшей операции, которую решились сделать челябинские хирурги. Мастерство врачей позволило добиться успеха и сохранить жизнь.

«Это большая и травмоопасная хирургическая реконструкция, которая выполняется крайне редко, — отмечает заведующий первым кардиохирургическим отделением центра сердечно-сосудистой хирургии Челябинска Станислав Андриевских. — В челябинском кардиоцентре она была выполнена впервые. При такой операции риски крайне высокие, и летальность может достигать 30-40%, но других вариантов помочь пациенту не было Во время хирургического вмешательства началось к диффузное кровотечение, с которым, по счастью, нам удалось справиться».

Житель Оренбурга Ильдар Бахметов в 39 лет впервые узнал о том, что у него есть врожденный порок сердца, пройдя плановый медосмотр в местной больнице несколько лет назад. Врачи настаивали на немедленной операции, но консультация в челябинском центре сердечно-сосудистой хирургии показала, что степень развития порока не критична. Челябинские хирурги предложили не спешить и наблюдать за аортальным клапаном.

«На протяжении нескольких лет мужчина исправно раз в год выполнял контрольное УЗИ сердца и приезжал на прием, но пандемия и тяжелые физические нагрузки ухудшили состояние пациента, — рассказывает специалист по связям с общественностью челябинского кардиоцентра Лия Захарова. — В 2022 году кардиохирургам пришлось взяться за протезирование аортального и митрального клапанов, но во время этой операции выяснилось, что внутренние оболочки сердца разрушаются в результате эндокардита. Курсы антибактериальной терапии помогли одолеть инфекцию, и пациент пошел на поправку».

Но спустя три месяца здоровье Ильдара снова ухудшилось. Ситуация была сложной.

«Появилась одышка, головокружение. Решиться на вторую операцию было страшнее, — признается Ильдар Бахметов. — До этого проблем со здоровьем вообще не было, даже не знал, что такое температура».

И тогда челябинские специалисты решились на рискованный шаг, в одно хирургическое вмешательство выполнив сразу три манипуляции: репротезирование аортального, митрального клапанов и фиброзного треугольника (каркаса) — важной соединительной части сердца между клапанами. Сейчас, спустя девять месяцев после операции, здоровье мужчины в норме.