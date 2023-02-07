Кардиохирурги Челябинска избавили молодую маму близнецов от гигантской аневризмы аорты

Врачи федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске спасли жизнь 29-летней маме двоих сыновей-близнецов, избавив жительницу Магнитогорска от гигантской аневризмы аорты.

Аневризма огромных размеров - таких, что мешала Юлии Табиевой дышать, а ее сердцу - работать, - была обнаружена у молодой женщины после родов. В результате сложной многочасовой операции новообразование удалось убрать, сохранив пациентке жизнь.

Как рассказала пресс-секретарь федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Лия Захарова, мальчики появились на свет осенью 2021 года, и сразу после родов Юлия заметила, что ей тяжело дышать лежа на спине.

Обследовалась жительница Магнитки регулярно – делала УЗИ сердца, и поскольку ничего не обнаруживалось, молодая женщина не придала значения своим ощущениям, решив, что во время беременности «все органы набекрень, само пройдет». Прошло больше года, а ощущение сдавления стало нарастать. Тогда в декабре 2022 года она сделала рентгенографию, на которой специалисты обнаружили какое-то новообразование (думали, злокачественное) и направили на КТ. Оказалось: огромная аневризма. Было уже 26 декабря, и в местной поликлинике только разводили руками. И тогда Юлия позвонила в Челябинск, в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, где ее уже оперировали десять лет назад.

Первую аневризму у Юлии нашли случайно в 2012 году: в одной из клиник проходила рекламная акция, и за небольшие деньги можно было комплексно обследовать сердце. Ничего не беспокоило девушку, но за год аневризма восходящего отдела аорты выросла в размерах, поэтому ее нужно было убрать. Сердечно-сосудистые хирурги выполнили клапансохраняющую операцию, протезирование корня и восходящего отдела аорты с сохранением собственного аортального клапана. Пациентка пережила вмешательство довольно легко, восстановилась быстро. И десять лет Юлю ничего не беспокоило. Она вышла замуж, родила детей, противопоказаний для этого не было.

В январе 2023 года операцию пришлось повторить. Сложность этого случая состояла в том, что в не оперированном ранее участке аорты сформировалась аневризма мешковидной формы очень больших размеров, которая вплотную приросла к задней поверхности грудины. Она сдавливала окружающие структуры: пищевод, трахею, сердце. Кроме того, в любой момент могла лопнуть, и такое кровотечение стало бы фатальным. Как в случае с отцом Юлии, умершим в 25 лет от разрыва аневризмы аорты по дороге домой.

Поэтому сердечно-сосудистые хирурги заранее включили аппарат ИК, через периферические сосуды начали кровообращение и затем процесс охлаждения, чтобы разгрузить сердце и снизить давление в сосудах. На этом фоне постепенно зашли в грудную клетку по миллиметру, чтобы не задевать критические структуры. Операция длилась более семи часов и прошла успешно. На этот раз весь оставшийся участок аорты кардиохирурги заменили на протез.

По словам кандидата медицинских наук Владислава Аминова, заведующего КХО №2, в такой комбинации - это редкий случай. Чаще всего у молодых людей причиной развития аневризмы становится врожденная патология соединительной ткани стенки аорты, которая вызывает расслоение и истончение тканей. Он надеется, что больше рецидивов заболевания не случится, и Юлии уже не придется переживать из-за этого.

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