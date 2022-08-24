«Заплатки» и «змейки» под сердцем: хирурги федерального центра в Челябинске успешно провели две редкие операции

«Заплатки» и «змейки» под сердцем: в федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске выполнили сразу две редкие операции.

Такие случаи в практике сердечно-сосудистых и кардиохирургов встречаются крайне редко – один-два случая в год. И выполнять эти операции на сердце пришлось «наоборот»: та, что еще недавно требовала открытого вмешательства, выполнена эндоваскулярно через прокол. А другая патология, которая обычно «закрывается» с помощью окклюдера, на этот раз потребовала открытого вмешательства.

Жителя Оренбурга Валерия Гетмана мучили боли в груди, и сердце норовило выскочить. Но местные врачи не знали, чем помочь. Даже скорая во время приступов привозила и отпускала обратно. Специалисты ФЦССХ (Челябинск) справились с тахикардией, но во время дообследования обнаружили новую проблему. Пациент до 64 лет не знал, что под сердцем у него затаилась «змейка» - коронаролегочная фистула. Это врожденный порок, который представляет собой расширенный, извилистый сосуд, сообщающийся с крупным сосудом через отверстие (свищ). По нему происходит обкрадывание кровообращения, что вызывает ишемию сердца. Обычно такие пороки диагностируются еще в детском возрасте и при необходимости оперируются. Рентгенхирурги перекрыли вход в него с помощью спиралей, которые со временем затромбируются и выведут лишний сосуд из кровообращения окончательно.

Челябинку Танзилю Мулдагалееву (66 лет) мучил сильный кашель. Долгое время она безуспешно лечила «бронхит», пока с приема терапевта ее не увезли на скорой с инфарктом. В срочном порядке ей было выполнено стентирование. Однако улучшения состояния пациентка не отмечала, и спустя три месяца обратилась в ФЦССХ (Челябинск). Во время дополнительного исследования было выявлено редкое и грозное осложнение – дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), а также аневризма и тромб больших размеров в непосредственной близости от сердца. Анатомические данные не позволили применить рентген-методы хирургического лечения, поэтому бригада сердечно-сосудистых и кардиохирургов выполнила сложную открытую операцию – поставила на место дефекта сендвич из двух заплаток, сообщила специалист по связям с общественностью ФГБУ ФЦССХ (Челябинск) Лия Захарова.

«Мы же по незнанию думаем, что раз кашель, то это бронхит, а оказывается, бывает и сердечный кашель. Очень благодарна врачам, что взялись за меня, хоть для них я и сложным пациентом оказалась. Они говорили – разрыв сердца, пугало это, конечно. А сейчас чувствую себя лучше, в реанимации все подходят, спрашивают о самочувствии, улыбаются. Когда попала в палату, увидела голубое небо и поняла, что я вернулась и буду жить, благодаря нашим докторам», - поделилась эмоциями Танзиля Мулдагалеева.

Как рассказал сердечно-сосудистый хирурга Назбий Алиев, у пациентки развился порок ДМЖП, который встречается у взрослых крайне редко – в 0,3 процента случаев.

«Пациентка жаловалась на отеки, одышку, перебои в работе сердца. Операцию проводили совместно и взрослые, и детские хирурги. Она была технически сложной: ткани сердца пришлось дополнительно укреплять синтетическими материалами, чтобы затем поставить двойную «заплатку» и перекрыть порок. Наблюдаться нужно обязательно, чтобы исключить риск рецидива заболевания», - подчеркнул Назбий Алиев.

По словам пациента Валерия Гетмана, его беспокоили перебои в работе сердца, а местные врачи ничем помочь мне не могли.

«По квоте я приехал сюда, сделали операцию. А врачи нашли еще одну болячку, думал, ну может, и не надо ее трогать, а мне сказали - надо. С детства люблю заниматься спортом, но тяжелые нагрузки переносить не могу. Я уставал быстро, одышка была. Решил все-таки, посоветовался, мне говорят - это ворует у тебя кровь. И я рад, что мне сделали операцию! Врачи здесь отличные, они ставят на ноги, дают нам надежду для будущей жизни, это самое главное. Чувствую себя моложе сейчас! Всю жизнь работал на автобусе, но ушел, потому что боялся за свое здоровье, а сейчас, может быть, и вернусь за руль», - сказал Валерий Гетман.

Главный врач ФЦССХ МЗ РФ (Челябинск) Олег Лукин сообщил, что дефект межжелудочковой перегородки – патология, которая чаще всего встречается как врожденная у детей и решается эндоваскулярными методами, закрывается с помощью окклюдера.

«Как приобретенное осложнение после инфаркта она встречается крайне редко –два-четыре случая в год. Проблема в том, что пациенты с перенесенным инфарктом могут погибнуть от развившейся острой сердечной недостаточности, связанной с возникшим дефектом межжелудочковой перегородки, - по статистике до 98 процентов в ближайшие семь-восемь месяцев. Другими словами, нашей пациентке очень повезло, что она оказалась у нас вовремя. Нестандартная ситуация, которая требует быстрого решения. Операция длилась около четырех часов при искусственном кровообращении, около часа шла на остановленном сердце. Технически закрыть этот дефект очень сложно. После инфаркта ткани становятся очень рыхлыми из-за некротических поражений, расползающимися, кисельными, если говорить образно. И пришить к ним сендвич из двух заплаток стоило большого труда и мастерства», - сказал Олег Лукин.

По его словам, коронаролегочные фистулы – врожденная аномалия сосудов, которая анатомически у каждого пациента выглядит по-разному.

«Многое зависит от калибра фистулы, архитектоники коронарного русла, и тогда нам приходится оперировать даже в раннем детском возрасте. Самой маленькой пациенткой была девочка, которая в три года уже перенесла инфаркт миокарда и только после этого была обнаружена коронаролегочная фистула. Как правило, это случайная находка при обследовании по поводу какого-то другого кардиозаболевания. Через фистулы происходит обкрадывание коронарного кровотока и сбрасывание крови в легкое, которое приводит к легочной гипертензии. С другой стороны, наличие фистулы может и не мешать до определенного момента, но с возрастом накапливаются проблемы и появляется «клиника» ишемической болезни сердца. Если еще 15 лет назад выбора не было, и приходилось делать открытую операцию, чтобы закрыть фистулу, и это было очень сложно и не всегда эффективно в силу объективных причин, то сейчас рентгенхирурги это делают эндоваскулярно. Это тоже непросто – каждая фистула особенна по-своему, может быть слишком извитой, закрученной, иметь много отверстий и быть слишком близко расположенной к значимым структурам. Для пациента рентген-метод надежнее, безболезненнее, без наркоза и длительного восстановления», - пояснил Олег Лукин.

Главврач подчеркнул, что технологии в кардиохирургии и сердечно-сосудистой хирургии стали настолько развиты, что позволяют наиболее оптимально выбрать тот способ лечения и оперативного вмешательства, который будет наилучшим для пациента, чтобы нанести минимальную травму и получить наилучший результат.