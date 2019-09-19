Челябинские малыши настолько суровы, что едят на ужин только соль
Общество
Сегодня, 15:55

Жители Челябинска второй день активно обсуждают в социальных сетях меню, предложенное воспитанникам детского сада №293. На ужин челябинских малышей здесь ждало лишь шесть граммов соли.

Пользователи Интернета активно обсуждают «богатое» меню, выдвигают самые разные версии и с удовольствием шутят по этому поводу.

Как пишет «КП-Челябинск», такой странный ужин должен был ждать малышей – если воспринять последнюю строку в меню всерьез, не посчитав ее техническим сбоем, - вчера, 18-го сентября.

«Челябинские дети настолько суровы, что едят на ужин только соль», «Зато ноль калорий», «Ну все правильно, с детства приучают ужин отдавать врагу», «Жизнь - боль, ужин - соль» - что и говорить, фантазия у интернет-пользователей богатая.

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