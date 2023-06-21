Челябинские областные кинологические соревнования собрали спасателей-кинологов со всей России

Спасатели-кинологи со всей страны приняли участие в открытых кинологических соревнованиях Челябинской области.

Состязания проходили четыре дня с участием 24 кинологических расчетов профессиональных и добровольных поисково-спасательных формирований из республики Крым, Татарстана, Екатеринбурга, Челябинска, Кемерово, Перми и завершились 20 июня, в день образования кинологической службы МЧС России.

Все эти дни кинологические расчеты вели поиск «пострадавших» в условиях, максимально приближенных к реальным, – искали людей, оказавшихся под завалами при ЧС техногенного характера, а также пропавших, заблудившихся, оказавшихся в беспомощном состоянии в лесу.

«Беспримерное трудолюбие, преданность, самоотдача – это лишь малая толика качеств спасателей-кинологов, самых востребованных специалистов при поиске и спасении пострадавших в чрезвычайных ситуациях», - отмечают в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Судейство - под руководством спасателя-кинолога поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области Александра Александрова - объединило поистине выдающихся профессионалов России.

Поздравляя победителей и участников соревнований, заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов поблагодарил всех спасателей-кинологов за нелегкую, но такую важную, благородную работу и пригласил спасателей вновь встретиться на гостеприимной южноуральской земле в следующем годы.

Призовые места в командном зачете соревнований распределились следующим образом:

- первое место - команда реабилитационного центра зоотерапии «Лапа надежды» (Челябинск): Никита Сытин с бельгийской овчаркой по кличке Хан и Екатерина Маклакова с русским спаниелем Шони;

- второе место – команда Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (Екатеринбург): Галина Неупокоева и немецкая овчарка Лотто, Алексей Сачук и ретривер Валли;

- третье место - сборная поисково-спасательной службы Челябинской области и Челябинского отделения РОССОЮЗСПАС: Максим Долгих и кане-корсо Цирон, Денис Панов и лабрадор Хайди.

В этапе «Командный поиск в природной среде» первое место завоевала команда Пермской региональной общественной организации «Поисково-спасательный отряд» в составе кинологических расчетов Ксении Устиновой, выступавшей с бретонским эспаньолем Арчи, и Анастасии Байдиной с малинуа Молнией.

Второе место заняла команда Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России: Галина Неупокоева с Лотто и Алексей Сачук с Валли.

Третье место – у команды Челябинского регионального отделения «РОССОЮЗСПАС» в составе Алексея Швебеля с лабрадором Луной и Риты Мосоловой с доберманом по кличке Бостон.

В личном зачете победителем областных кинологических соревнований в личном зачете стал спасатель-кинолог поисково-спасательной службы Челябинской области Максим Долгих и его верный четвероногий друг и помощник Цирон.

Второе место завоевали Никита Сытин и Хан.

Третье – Галина Неупокоева и Лотто.