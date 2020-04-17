Челябинские охотники останутся без добычи дольше обычного

Южноуральские охотники останутся без добычи дольше обычного. В Челябинской области введен запрет на проведение охоты до пятого мая. Вероятно, дата еще сдвинется.

Сезон весенней охоты, которого ждут более 15-ти тысяч человек, должен был начаться в регионе с 18-го апреля, в части районов - с 25-го. Запрет был введен в связи с действующим режимом самоизоляции по рекомендации федеральных органов власти.

В случае отмены карантина охотпользователи и минэкологии Челябинской области смогут приступить к выдаче разрешений на охоту. При сохранении режима самоизоляции введенные ограничения (действуют в 45-ти субъектах РФ) будут продлены.