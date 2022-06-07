Челябинские пляжи оказались непригодными для купания

Шершнёвское водохранилище (пляж «Шершнёвский»), озеро Первое (пляж «Первоозерный») и озеро Смолино небезопасны для купания. Ни одно из этих водоёмов не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Более того, на данный момент ни один водный объект не признан надзорным органом пригодным для использования.

«По состоянию на 6 июня 2022 года Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области не выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для населения использования водного объекта», - говорится в сообщении ведомства.

В середине мая мэрия Челябинска и администрации других муниципальных образований получили предписание главного санитарного врача Челябинской области «улучшить санитарное состояние зон рекреации водных объектов». Но к открытию пляжного сезона никаких мер чиновники не предприняли.

В Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области напомнили, что купание в несанкционированных местах небезопасно: через воду могут передаваться такие инфекционные заболевания, как полиомиелит, холера, вирус гепатита А, паразитарные заболевания и глистные инвазии, а также ротавирусная, норовирусная и аденовирусная инфекции.

Напомним, что первого июня в Челябинске открыли 18 пляжей. Купаться разрешено на 15-ти. Отдых без купания организован на берегу Шершнёвского водохранилища (пляжи «Городской», «Каспийский берег» и центр активного отдыха «Русские забавы»). При этом на всех пляжах города установлены спасательные посты.