Челябинские предприниматели открывают в Ясиноватой первое предприятие

В подшефную Челябинской области Ясиноватую (ДНР) отправилась новейшая линия по производству окон, которая сейчас особенно необходима городу.

Депутат фракции «СРЗП» в Заксобрании региона Владимир Бекишев и сторонники партии Юрий и Алексей Осташко посодействовали в решении этого вопроса.

«В прифронтовой Ясиноватой отрывается филиал челябинской компании «Сфера», занимающейся производством пластиковых окон. Мы помогли челябинским предпринимателям. Скоро холода, а многие люди в Ясиноватой живут без окон! Все из-за непрекращающихся обстрелов… Открытие филиала в Ясиноватой создаст и новые рабочие места для местных жителей», – отмечает Владимир Бекишев.

Как сообщает пресс-служба РО партии СРЗП в Челябинской области, помимо производственной линии, в Ясиноватую отправили четыре тонны гуманитарной помощи: макароны, каши, антисептики, одежду, медикаменты и многое другое.

В отправке линии по производству окон помог гендиректор холдинга «Аксёнов» Никита Аксёнов, а гуманитарную помощь помогали собирать Краснопольское сельское поселение и Челябинская региональная организация «Защитники Отечества».