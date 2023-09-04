04.09.2023
Консультация юриста: сокращение или увольнение по соглашению?
04.09.2023
Челябинские предприниматели открывают в Ясиноватой первое предприятие
04.09.2023
В Челябинске снизился уровень безработицы
04.09.2023
Директор детского лагеря в Увельском районе ответит в суде за смерть двух юных братьев
04.09.2023
С первого сентября действуют новые запреты в поездах
04.09.2023
Расширены возможности программы льготной ИТ-ипотеки
Челябинские предприниматели открывают в Ясиноватой первое предприятие
25.08.2023
Губернатор Челябинской области встретился со школьниками из ДНР и ЛНР
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
25.07.2023
Челябинцы держат наиболее сложные участки фронта
31.05.2023
Алексей Васильев: «Когда находишься на Донбассе, происходит переосмысление всего»
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023