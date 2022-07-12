Челябинские школьники представят свой вездеход на полигоне в Кубинке

Воспитанники регионального центра технического творчества Челябинской области вышли в финал престижных соревнований по экстремальной робототехнике «Кубок РТК».

С 16 по 19 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Московской области соберутся любители динамичной и рискованной робототехники. Юные инженеры-конструкторы со всей России продемонстрируют навыки сборки и программирования роботов, готовых работать в экстремальных условиях.

«Кубок РТК» считается достаточно сложным и зрелищным конкурсом, - рассказывает руководитель регионального центра технического творчества Владислав Халамов. - Здесь нет ограничений по тому, из чего сделан робот. Главное - устойчивая конструкция и неординарное инженерное решение, способное преодолеть полосу препятствий (каждый раз разную) на специальном испытательном полигоне. Своего рода тоннель, состоящий из трёх частей: лабиринт, поле и башня».

Конкурсанты проходят серьезный предварительный отбор. На этот раз в финал были допущены около двух десятков команд из Санкт-Петербурга, Сочи, Иваново, Армянска, Тюмени, Верхней Пышмы, Звенигорода, Ростова-на-Дону, Тулы.

Челябинск на соревнованиях представят Богдан Хакимов и Данила Юдаков. За две десятиминутных попытки ребятам предстоит пройти полосу препятствий, представляющую собой модель земной поверхности.

«Здесь есть всё, начиная от пересечённой местности и урбанизированной среды, и заканчивая участками, где остались последствия катастроф, - таких, как: землетрясение, цунами, обвалы, грязевые сходы, - раскрывает суть задачи участник команды Богдан Хакимов. - Причём робот должен не просто их преодолеть, а выполнить ряд дополнительных заданий. Организаторы не ставят перед нами цель пройти все ячейки полигона - маршрут каждый выбирает сам, исходя из возможностей своего робота. Но очки насчитываются в зависимости от сложности пройденных участков».

Несмотря на то, что сейчас каникулы, ребята усиленно готовятся к соревнованиям - совершенствуют конструкцию и технические характеристики роботов.

«Четыре долгих года потребовалось нам с ребятами, чтобы выйти в финал соревнований. За это время поменялся не только состав команды, но и мировоззрение участников. Для выхода на старт нужно сделать вездеход, способный проехать по любой поверхности, будь то лестницы, бездорожье, гравий. Мы начинали с робота, который с трудом забирался на лестницу и плохо выполнял повороты. Сейчас знаний накопилось больше. Мальчишки много раз пересобирали ту самую первую конструкцию, действуя методом проб и ошибок, добавили камеру, дистанционное управление, проработали маневренность, усилили ходовую часть. Я считаю, что до этих соревнований нам нужно было просто дорасти», – рассказывает о пути в финал «Кубка РТК» педагог по робототехнике регионального центра технического творчества и тренер команды Альбина Хакимова.

СПРАВКА

Организаторами соревнований выступают ГНЦ РФ ЦНИИ РТК, ООО «Открытая Робототехника», Фонд Содействия Инновациям, ВИТ «ЭРА». Конкурс входит в перечень олимпиад, за участие в которых можно получить льготы при поступлении в российские вузы.