Челябинские школьники сделали ангелов-хранителей для участников СВО

В школе №103 Металлургического района Челябинска девочки пятых и шестых классов на уроках технологии под руководством учителя технологии сделали для наших солдат - участников специальной военной операции ангелов - хранителей.

Идея создания рукотворных ангелов-хранителей принадлежит учителю технологии школы №103 Алене Трифоновой.

«Я, если честно, эту идею подглядела. У меня сын служит в Екатеринбурге и я когда к нему ездила, то мы заходили в храм царской семьи. Там такие ангелочки продаются, а деньги с их продажи идут нашим бойцам. Вот и предложила сделать тоже самое на уроках в школе. Директор меня поддержал», - рассказала педагог Алена Трифонова.

В маленьких конвертиках по «горячим» точкам разлетятся ангелы-хранители, сделанные руками детей. Они будут оберегать тех солдат, к которым попадут. Ведь в каждом ангелочке частичка души маленького светлого человечка – ученицы школы №103 Челябинска.

На фронт ангелочки будут отправлены в рамках Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

Фото с личной страницы директора школы №103 Андрея Першина