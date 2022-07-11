Челябинские трамваи №15 и №18 скоро пойдут по прежнему маршруту

В Челябинске в пятницу, 15-го июля, в связи с открытием Ленинградского моста трамваи №15 и №18 будут ходить по прежнему маршруту.

Трамвай №15 будет вновь следовать по маршруту улица Чичерина - улица Горького - ЧТЗ, а №18 - по трассе ЧМК - улица Горького - улица Чистопольская. Остановка «Улица Российская» в направлении Теплотехнического института временно перенесена за перекресток проспекта Победы - Российской (ее организовали напротив площадки в сторону ЧТЗ).

Как напомнили в пресс-службе мэрии, реконструкция Ленинградского моста велась в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с мая прошлого года. В пятницу, 15-го июля, трамваи возобновят движение в обоих направлениях, автобусы и весь автомобильный транспорт - пока только в сторону Тракторозаводского района. До 20-го августа планируется открыть движение в полном объеме.

Согласно контракту, срок окончания работ на этом объекте – 20-е сентября. С учетом важности для Челябинска данного транспортного узла губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить работы раньше.

СПРАВКА

Городской сталежелезобетонный мост через реку Миасс по проспекту Победы в Челябинске был построен и сдан в эксплуатацию в 1953-м году. Срок эксплуатации моста составляет 67 лет. Проект сооружения был разработан в 1950-е годы институтом «Проектстальконструкция» по нормам 1948-го года.

Обследования моста проводились несколько раз: в 1983-м, 1991-м, 2015-м и 2019-м годах. Согласно заключению технического отчета, выполненного ООО «Строительные технологии» в 2019-м году, общее техническое состояние сооружения на момент проведения обследования признано предаварийным. 27-го августа 2020-го года на проект реконструкции моста получено положительное заключение государственной экспертизы.

Челябинские власти заключили муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с АО «Уралмостострой» на сумму 998 607,7 тысячи рублей и муниципальный контракт на осуществление строительного контроля с ООО «Стройгрупп контроля и качества» на сумму 9 800,2 тысячи рублей.

Согласно проекту организации строительства, срок реконструкции составляет 27 месяцев, но ввиду социальной значимости Ленинградского моста для челябинцев общий срок работ сокращен до 23-х месяцев (из них 13 месяцев отведено на демонтаж и строительство нового моста, устройство подходов). Полный ввод объекта в эксплуатацию планируется 20-го сентября 2022-го года.