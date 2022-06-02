Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют к середине июля

Движение автомобилей и трамваев по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют к середине июля, сообщает сегодня, второго июня, пресс-служба городской администрации.

В настоящее время капитальный ремонт важнейшей транспортной артерии - моста через реку Миасс по проспекту Победы - вышел в завершающую стадию. Напомним, работы на объекте ведутся с мая 2021-го года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В настоящее время на мосту уже обустраивают трамвайные пути, основание под дорожное полотно, тротуары. Также установлено барьерное ограждение, ведется монтаж наружного освещения, благоустраивается памятный знак «Ленинградский мост» и проводятся работы по уширению перекрестка проспекта Победы с улицей Российской.

«Все работы идут в графике», - отметили в мэрии.

Напомним, масштабную реконструкцию сооружения осуществляет АО «Уралмостострой».

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СПРАВКА

Городской сталежелезобетонный мост через реку Миасс по проспекту Победы в Челябинске был построен и сдан в эксплуатацию в 1953-м году. Срок эксплуатации моста составляет 67 лет. Проект сооружения был разработан в 1950-е годы институтом «Проектстальконструкция» по нормам 1948-го года.

Обследования моста проводились несколько раз: в 1983-м, 1991-м, 2015-м и 2019-м годах. Согласно заключению технического отчета, выполненного ООО «Строительные технологии» в 2019-м году, общее техническое состояние сооружения на момент проведения обследования признано предаварийным. 27-го августа 2020-го года на проект реконструкции моста получено положительное заключение государственной экспертизы.

Челябинские власти заключили муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с АО «Уралмостострой» на сумму 998 607,7 тысячи рублей и муниципальный контракт на осуществление строительного контроля с ООО «Стройгрупп контроля и качества» на сумму 9 800,2 тысячи рублей.

Согласно проекту организации строительства, срок реконструкции составляет 27 месяцев, но ввиду социальной значимости Ленинградского моста для челябинцев общий срок работ сокращен до 23-х месяцев (из них 13 месяцев отведено на демонтаж и строительство нового моста, устройство подходов). Полный ввод объекта в эксплуатацию планируется 20-го сентября 2022-го года.