Челябинские ученые опасаются, что новые правила охоты «превратят» медведей Южного Урала в шатунов

Ученые считают, что новые правила охоты, утвержденные в Челябинской области в феврале этого года, могут привести к катастрофическому снижению в регионе численности водоплавающих, околоводных птиц и некоторых видов млекопитающих (объектов охоты), а медведей - «превратить» в крайне опасных шатунов.

Своими опасениями специалисты решили поделиться с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, направив копию обращения председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину и министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову.

По мнению авторов обращения, увеличение сроков весенней охоты (теперь начинается со второй субботы апреля) на водоплавающую дичь попадают на разгар гнездового сезона многих видов птиц (охота с подсадными (манными) утками).

«Для большинства видов птиц изъятие одного партнёра из пары означает гнездование в неоптимальные сроки или вообще исключение из гнездования, как минимум, на год», - отмечают ученые.

По словам инженера по авиационной орнитологии международного аэропорта «Челябинск», кандидата биологических наук Валерии Гашек, исследования специалистов показывают, что на территориях, где весной открывается охота, численность водоплавающих птиц снизилась в шесть-десять раз с начала 2000-х годов, в то время как в местах с закрытой охотой она осталась сравнительно стабильной.

«Что касается зимней охоты на медведя, то в дополнительный период охоты с первого по 31-е декабря часть особей (и в зависимости от складывающихся погодных условий), как правило, уже залегла в спячку, а другая, еще оставшаяся, часть активно «пытается» залечь в спячку. Получается, что тех, кто уже залёг, охотники могут разбудить, а тем, кто ещё не залёг, - не дать благополучно «заснуть», и при неудачной охоте и тех, и других сделать шатунами. Кроме того, это помешает уцелевшим после первого декабря беременным самкам успешно продолжить род в берлоге», - подчеркивают авторы обращения.

Весенняя охота на медведя попадает на разгар периода откорма только что вышедших из зимней спячки ослабленных взрослых зверей и на период ещё «младенческого» лактационного возраста появившихся зимой медвежат. Все они становятся тогда лёгкой «добычей», что также существенно может подорвать «ресурсы» популяции.

«Хотя в новых федеральных Правилах охоты сказано, что при осуществлении охоты запрещается в том числе «добыча медведей в возрасте менее одного года, самок с медвежатами текущего года рождения, за исключением случаев добычи медведей в целях устранения угрозы для жизни и здоровья человека…», однако контроль строгого выполнения этого запрета весьма затруднителен, под выстрел может попасть самка, если охотник не увидит вовремя медвежат, поскольку отличить самку медведя от самца не всегда удается даже самым опытным охотникам», - отмечают ученые.

Также в своем обращении на имя Текслера челябинские специалисты заявляют, что в правилах и параметрах охоты отсутствуют какие-либо специальные ограничения по местам проведения такой весенней охоты.

Подвергают критике ученые и решение увеличить сроки охоты на лося.

«Осенний дополнительный период, с первого по 31-е октября, приходится на завершающий этап гона у лосей, а значит не даст части популяции продолжить род, и, особенно в тех районах нашей области, где плотность населения лосей невысока. Это неизбежно приведёт к существенному снижению их численности», - выражают обеспокоенность специалисты. - В зимний дополнительный период, с первого по десятое января, снежный покров уже становится, как правило, глубже, - копытным передвигаться по нему становится всё труднее, что делает их более лёгкой добычей для охотников. Кроме того, беременные в данный период самки подвергаются при этом более продолжительной «опасности», чем раньше».

Для косуль, по их мнению, опасным является летне-осенний дополнительный период охоты (с 20-го по 25-е августа). Эти дни – начальный этап гона взрослых самцов, а значит часть популяции не сможет продолжить род (особенно в тех районах Челябинской области, где плотность населения косуль не столь высока), что приведет к существенному снижению их численности.

В зимний дополнительный период, с первого по десятое января, косулям будет грозить та же опасность, что и лосям.

«Что касается регламентации сроков охоты на бурундука, то они, очевидно, взяты из новых Правил охоты. Однако научно-экспертных обоснований и оценок конкретно указанных «новых» параметров применительно к территории именно Челябинской области не представлено, по крайней мере, официально, в открытом и широком доступе», - заявляют специалисты.

По словам Валерии Гашек, непонятно, чем было обусловлено увеличение сроков прежних параметров охоты на Южном Урале: «Они вполне вписываются в сроки, указанные в новых Правилах охоты, и за много лет себя оправдали».

«Таким образом, новые параметры охоты не имеют научного обоснования, не обеспечены надлежащим контролем со стороны государства и в итоге создают угрозу благополучному существованию популяций перечисленных выше видов птиц (не только гнездящихся в Челябинской области, но и пролетающих через регион во время миграции, в том числе видов, включённых в Красные книги Российской Федерации и Челябинской области) и млекопитающих – объектов охоты», - заявили ученые.

Авторы обращения требуют организовать в 2021-м году областное совещание с участием уполномоченных органов власти, охотпользователей, природоохранных организаций и сотрудников научных учреждений (Ильменского заповедника, Института экологии растений и животных Уро РАН, ЧелГУ, ЮУрГГПУ) с целью выработки конкретных управленческих решений по корректировке новых параметров охоты в Челябинской области.

Также ученые считают, что необходимо введение временного моратория на промысловую, любительскую и спортивную весеннюю охоту на срок не менее пяти лет, в течение которых необходимо организовать специальные научные исследования по оценке целесообразности открытия весенней охоты.

По мнению специалистов, в текущем году в регионе нужно организовать систему ежегодного государственного мониторинга состояния ресурсов водоплавающих птиц и среды их обитания с привлечением высококвалифицированных экспертов, имеющих необходимые знания и навыки; разработать и внести на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области проект закона по организации экологической экспертизы параметров охоты в регионе; параметры охоты - устанавливать ежегодно на основании данных мониторинговых работ предыдущего года и с проведением экологической экспертизы, в том числе научными сотрудниками – высококвалифицированными профильными специалистами Челябинской области.