Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя

Прокуратура Еткульского района (Челябинская область) поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту незаконной добычи краснокнижного лебедя.

Сотрудниками ГИБДД вблизи деревни Аткуль Еткульского района был остановлен автомобиль Субару под управлением 35-летнего жителя Челябинска, у которого в ходе досмотра наряду с утками обнаружена тушка белого лебедя, занесенного в Красную книгу РФ.

Об этом сообщила стерший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».

У охотника и его знакомого изъяты ружья, радиостанции и лодка.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль.