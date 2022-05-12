12.05.2022
Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя
12.05.2022
Джазмены Челябинской области посоревнуются за звание лучших
12.05.2022
В Коркино из-за тлеющей золы едва не сгорел мусоровоз
12.05.2022
Получить скидку на учебу в ЮУрГУ - реально
12.05.2022
Помолодевший «Фотофест-2022»: акцент на творческие встречи
12.05.2022
В воскресенье в Челябинске пройдет общегородской крестный ход
Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя
13.10.2021
Виталий Безруков заявил об усилении контроля за соблюдением правил охоты в регионе
27.09.2021
СК возбудил уголовное дело: сын экс-депутата гордумы застрелил товарища и покончил с собой
10.08.2021
Для охотников Челябинской области установили минимальные лимиты и квоты добычи животных
01.04.2021
В Челябинской области охотиться на птиц будут по новым правилам, а ученые против
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022