13.10.2021
В Челябинской области ковид оборвал жизни более пяти тысяч южноуральцев
13.10.2021
В Челябинской области неизвестный «перенес» границу «Таганая»
13.10.2021
Виталий Безруков заявил об усилении контроля за соблюдением правил охоты в регионе
13.10.2021
О тенденциях в системе оплаты труда и дефицитных профессиях узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
13.10.2021
«Свободные от COVID-19» регионы РФ получат спецгранты на развитие здравоохранения
12.10.2021
НМУ объявлены еще в двух городах Челябинской области
Виталий Безруков заявил об усилении контроля за соблюдением правил охоты в регионе
06.10.2021
Виталий Безруков объяснил причину появления голубой пены на берегу озера Смолино
22.09.2021
Завершение рекультивации челябинской свалки отметят гонкой с препятствиями
21.09.2021
В минэкологии опровергли информацию об обысках в ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области»
16.09.2021
Виталий Безруков и Карен Даллакян выпустят на волю спасенных молодых сов и выступят в защиту лебедей
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021