Виталий Безруков заявил об усилении контроля за соблюдением правил охоты в регионе

В Челябинской области в этом году усилен контроль за соблюдением на территории охотничьих хозяйств правил охоты и техники безопасности при ее осуществлении.

Об этом заявил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков. По его словам, в 2021-м году охотнадзором министерства установлено 332 нарушения в области охраны и использования объектов животного мира. Вынесено 295 постановлений об административных правонарушениях, 37 протоколов имеют признаки уголовных преступлений, к ответственности привлечено 243 человека. Общая сумма наложенных штрафов составила 328,5 тысячи рублей.

С начала года в ходе антибраконьерских рейдов на территории охотничьих угодий Челябинской области выявлены факты незаконной охоты на пернатую дичь, пушных и копытных животных. Общий размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, составил 13 миллионов 215,6 тысячи рублей. Всем виновным предъявлено обвинение по статье 258 УК РФ.

Кроме этого, В 2021 году выявлено 16 фактов незаконного оборота продукции охоты, по данным случаям возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, к ответственности привлечено 15 правонарушителей.

«В этом году мы усилили контроль на территории охотничьих хозяйств и продолжим данную работу. Министерство экологии еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил охоты и техники безопасности при ее осуществлении. В темное время суток охотники должны надевать светоотражающие жилеты, охота с применением тепловизоров и ночных прицелов должна осуществляться исключительно с обустроенных вышек. Иная охота с тепловизорами запрещена. Соблюдение законодательства и правил охоты позволит исключить вероятность возникновения несчастных случаев на охоте», - отметил Виталий Безруков.