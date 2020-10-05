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Челябинские власти попросят владельцев ТРК избавиться от устаревших велопарковок

Общество
Сегодня, 13:11
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Автор: 
Евгения Александрова

Челябинские власти собрались привести к единообразию все велопарковки города. Уже подготовлены рекомендации по внешнему виду, техническим характеристикам и параметрам установки велопарковок.

Об этом сегодня, пятого октября, на аппаратном совещании в администрации сообщил заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

«Данные рекомендации планируем распространить среди крупных сетевых ритейлеров и владельцев торгово-развлекательных центров», - отметил чиновник.

По его словам, в этом году в столице Южного Урала районные администрации установили в общей сложности четыре с половиной десятка велопарковок нового образца - с креплением за раму.

«Однако у торговых центров и магазинов ранее устанавливались парковки старого образца - с креплением за колесо. Такие велопарковки небезопасны и неустойчивы, их неплохо было бы заменить», - сказал Александр Егоров.

Заслушав доклад зама, глава Челябинска Наталья Котова попросила его передать команде городского управления по архитектурно-градостроительному проектированию и лично главному архитектору Павлу Крутолапову слова поздравления с профессиональным праздником – Всемирным днем архитектуры, который в этом году пришелся на пятое октября.

«Город заметно меняется в лучшую сторону. И большая заслуга в этом – сотрудников управления архитектуры», - подчеркнула Наталья Котова, пожелав виновникам торжества успехов в работе.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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