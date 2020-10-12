Челябинские власти заявили о начале консервации Лесного кладбища.

Как сообщил в понедельник на аппаратном совещании в городской мэрии заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, приступить к консервации объекта решено сегодня, 12-го октября.

«На прошлой неделе на Лесном кладбище, который является сложным объектом, было проведено несколько выездных совещаний. Думаю, к концу ноября законсервируем объект. Ряд противоаварийных мероприятий был выполнен на минувшей неделе. Уже с наступлением теплого времени года будет подготовлен проект и полностью осуществлен капитальный ремонт подпорных стен Лесного кладбища», - доложил Сергей Авдеев.

Лесное кладбище расположено в Советском районе, на южной окраине Челябинска, к югу от поселка Мебельный. Ограничено улицами Блюхера (возле перекрестка с улицей Кузнецова), Центральной, Дундича, Новосельской (проезд на улицу).

Кладбище закрыто для новых захоронений, играет роль мемориального комплекса.