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Челябинские власти заявили о начале консервации Лесного кладбища

Общество
Сегодня, 11:48
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Автор: 
Евгения Александрова

Челябинские власти заявили о начале консервации Лесного кладбища.

Как сообщил в понедельник на аппаратном совещании в городской мэрии заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, приступить к консервации объекта решено сегодня, 12-го октября.

«На прошлой неделе на Лесном кладбище, который является сложным объектом, было проведено несколько выездных совещаний. Думаю, к концу ноября законсервируем объект. Ряд противоаварийных мероприятий был выполнен на минувшей неделе. Уже с наступлением теплого времени года будет подготовлен проект и полностью осуществлен капитальный ремонт подпорных стен Лесного кладбища», - доложил Сергей Авдеев.

Лесное кладбище расположено в Советском районе, на южной окраине Челябинска, к югу от поселка Мебельный. Ограничено улицами Блюхера (возле перекрестка с улицей Кузнецова), Центральной, Дундича, Новосельской (проезд на улицу).

Кладбище закрыто для новых захоронений, играет роль мемориального комплекса.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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