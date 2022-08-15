Челябинским предпринимателям провели обучающий семинар на тему увеличения продаж с помощью умных голосовых и чат ботов

В Южно-Уральской ТПП 11 августа прошел обучающий семинар. Предпринимателям рассказали, как с помощью использования умных голосовых и чат ботов увеличить продажи, снять нагрузку с менеджеров по холодным звонкам, заменить, если нужно, колл-центры ботами, снизить расходы на коммуникацию. Организатором мероприятия выступил комитет по информации и рекламе ЮУТПП.

Одним из спикеров выступил Денис Бабичев, руководитель компании «ИМЭКС»-партнер компании «Твин»:

«Наш продукт решает много задач для бизнеса-в первую очередь умные боты- это новый канал продаж, который позволяет увеличить прибыль. Наши технологии также позволяют решить следующие задачи-автоматизацию бизнес-процессов, эффективную и быструю обработку холодных баз клиента, генерацию теплых лидов, возможность мгновенной обработки всех входящих запросов в рабочие и нерабочие часы, экономия ресурсов и времени компании».

Спикер Алексей Урбанович, тренер по бизнес-коммуникациям Русской школы продаж, подхватил тему увеличения продаж в бизнесе с помощью подготовки менеджеров к общению с клиентами в различных видах коммуникаций, пояснив, как важно каждому менеджеру, руководителю, предпринимателю иметь свой набор речевых инструментов, интонации, иметь ими пользоваться в подходящей ситуации:

«В большинстве случаев при устройстве на работу у менеджера по продажам требуется навык телефонных переговоров либо общения с людьми, такое изначально в учебных заведениях не преподают, поэтому наша школа дает навык профессиональных коммуникаций с клиентами и партнерами в помощь бизнесу».