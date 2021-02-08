Челябинский Айболит и первая международная премия «Мой ласковый и нужный зверь»

Руководитель единственного на Южном Урале приюта по реабилитации диких животных и птиц, известный челябинский зоозащитник Карен Даллакян является претендентом на получение первой международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» в специальной номинации «В ответе за тех…».

Цели и задачи премии, учрежденной властями Зеленоградска, прекрасны и благородны – выразить дань признания героям из числа братьев наших меньших, совершивших достойные уважения поступки или поднявших важные, актуальные проблемы в нашем обществе, вызвавших широких общественный резонанс в СМИ и Интернете в 2020-м году (представители оргкомитета выберут самых-самых четвероногих в ходе мониторинга).

В специальной номинации «В ответе за тех…» отмечаются экозащитники (общественные деятели, организации или просто граждане), наиболее отличившиеся в деле защиты животного мира. В их числе – челябинский Айболит Карен Даллакян (его номер – 18), спасший великое множество живых существ, в том числе одного из главных любимчиков южноуральцев (и не только) - семимесячного львенка Симбу, который вряд ли выжил бы, не вмешайся челябинский зоозащитник в его судьбу.

Ветеринар стал для Симбы особенным человеком – папой Кареном. Львенок, полностью оправившийся от потрясений и совершенно восстановившийся физически, счастлив, весел, игрив и еще - невероятно обаятелен. От недугов Симбуси (как называют его любящие люди) не осталось и следа: если, только попав в приют «Спаси меня», он не мог вставать на задние лапки, то теперь кувыркается почище всякого профессионально подготовленного акробата.

Кульбиты Симбона можно увидеть на видео, снятое близким львенку человеком - челябинкой Юлией Поповой, которая создала посвященный своему усатому-хвостатому другу канал на Ютубе.

Каждый голос, отданный за нашего замечательного земляка Карена Даллакяна, увеличит его шансы на победу.

Голосование на сайте международной премии продолжается, продлится оно до полуночи 18-го февраля. Церемония награждения народных героев состоится 13-го марта в курортной столице российской Прибалтике Зеленоградске.

Победители и призеры будут определены членами жюри (среди животных-героев и среди их лучших друзей-людей) и народным голосованием.

Глава администрации Зеленоградска Сергей Кошевой на странице международной акции отметил следующее:

«Зеленоградск – город гостеприимных людей и доброжелательных кошек. И совсем неслучайно, что именно жители нашего города посчитали несправедливым, что в мире ежегодно воздается дань уважения людям, проявившим героизм и отвагу, совершившим важные для нашей цивилизации открытия, но, к сожалению, без внимания остаются братья меньшие, которые порой совершают настоящие подвиги или своими действиями просто вносят гармонию в нашу жизнь. Поэтому год назад администрация Зеленоградска вместе с партнерами учредила премию, главными претендентами на которую были и останутся те, кто всегда рядом с нами. Те, кто не умеет предавать. Те, кто делают этот сложный и порой безумный мир гораздо добрее и мудрее. Верю, что наша идея сделает жизнь на планете Земля немножечко лучше. Не сомневаюсь, что со временем премия «Мой ласковый и нужный зверь» будет только набирать популярность, а ее география - день ото дня расширяться. И каждый год в нашем замечательном городе мы будем награждать верных и надежных друзей, совершивших по-настоящему человеческие поступки».

Животные действительно достойны признания. Они не умеют предавать. Они не знают, что такое трусость и подлость. Их поступки вызывают восхищение. А подвиги заставляют нас помнить, что мы - люди! И мы в ответе за тех, кого приручили!