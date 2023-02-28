27.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 февраля (18+)
27.02.2023
Более 100 миллионов рублей запланировано направить на обновление пассажирской инфраструктуры ЮУЖД
27.02.2023
АНГЕЛ и его бойцы поблагодарили Челябинск за новые колеса для внедорожников
27.02.2023
К белым мишкам Челябинска «прилетел» пингвин
27.02.2023
В Челябинской области в День защитника Отечества родилось 18 семей
27.02.2023
В Челябинской области семьи участников СВО получат бесплатные семена овощей
Челябинский «Импульс» ждет полная модернизация интерьеров
07.02.2023
Мэрия Челябинска продала недострой на Черкасской за 1,6 миллиона рублей
16.01.2023
В Металлургическом районе Челябинска появится новый микрорайон
11.01.2023
Ансамблю танца из Челябинска присвоено почетное звание
27.12.2022
В Челябинске сотрудник автосервиса угнал маршрутку
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023