Челябинский «Импульс» ждет полная модернизация интерьеров

Здание челябинского киноцентра «Импульс» на улице 50-летия ВЛКСМ, 16 ждет полная модернизация интерьеров и инженерных коммуникаций.

Данные работы начнутся после завершения демонтажа старого стекла с внутренней стороны фасада, остекление центральной части которого было проведено в конце 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, в ушедшем году в ходе реконструкции знакового для Металлургического района учреждения культуры была проделана большая работа. По программе «Инициативное бюджетирование» подрядчик провел капитальный ремонт фасада. Кроме того, в прошлом году завершились основные работы по ремонту кровли, крыльца, а также запасного (пожарного) выхода киноцентра.

Ранее городские власти подчеркивали, что первозданный вид зданию «Импульса» вернут, применяя бережные современные технологии, что позволит сохранить особую монолитную архитектуру киноцентра, характерную для 70-х годов 20-го века (тогда это был кинотеатр «Союз»).

Напомним, ремонт здания стартовал в июле 2022 года. На восстановление здания было выделено 21,5 миллиона рублей.

Когда челябинскому «Импульсу» начали возвращать исторический архитектурный облик, в мэрии выразили уверенность, что после окончания ремонта «Импульс» обретет былую популярность, станет мощной точкой притяжения жителей Металлургического района.

Ход ремонта киноцентра в ноябре прошлого года оценила глава Челябинска Наталья Котова